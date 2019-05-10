İl Sağlık Müdürlüğünde 4 sağlık personeli 'darp sebebiyle' görevden uzaklaştırıldı

Gaziantep'te darp olayına karıştıkları iddiasıyla 4 sağlık personeli açığa alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, dün İl Sağlık Müdürlüğünde görevli aile hekimi ile memur arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tarafların birbirlerini darbettikleri tartışmaya, bir temizlik görevlisi ile ebe de dahil oldu. Kavga, diğer personeller tarafından ayrıldı.

Darp olayına karıştıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan 4 personel açığa alındı.