SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İl Sağlık Müdürü: 'Ankara'da 9 hastane inme merkezi konumunda'
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal, Ankara'daki bazı hastanelerde açılan "inme merkezi" çalışmalarına ilişkin olarak, "Hangi hastanemiz inme konusunda neyi yapabiliyor, 3 ay boyunca bunu araştırdık. Hem ekip hem de malzeme olarak eksik olan yerleri tamamladık. Şu anda Ankaramızda yaklaşık 9 hastane 'inme merkezi' fonksiyonunu icra etmektedir." dedi.
İl Sağlık Müdürü: 'Ankara'da 9 hastane inme merkezi konumunda'
26 Ekim 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Ünal, akut inme geçiren hastalarda damar açıcı tedaviye ulaşımı sağlamak için "29 Ekim Dünya İnme Günü" dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen "Ankara ili inmede altın saat yönetimi" programında konuştu.

İnme hastalığının yönetim aşamasında disiplinli bir çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Ünal, "Acil, nöroloji, radyoloji hekimlerimiz bunun yanında eğer komplikasyon çıkarsa beyin cerrahlarımız ve rehabilitasyon açısından fizik tedavi ekiplerimiz bu süreçte önemli fonksiyonlar icra ediyorlar." dedi.

Ünal, Ankara'daki bazı hastanelere "inme merkezi" kurulması sürecine değinerek, "Hangi hastanemiz inme konusunda neyi yapabiliyor, 3 ay boyunca bunu araştırdık. Hem ekip hem de malzeme olarak eksik olan yerleri tamamladık. Şu anda Ankaramızda yaklaşık 9 hastane 'inme merkezi' fonksiyonunu icra etmektedir." bilgisini paylaştı.

Konuşmasında, amaçlarının halka hizmet etmek olduğunun altını çizen Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Bizi en çok sevindiren şey ise üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız ve özel hastanelerimizin ortak olarak yaptığı nadir çalışmalardan birini ortaya koymuş olduk. Çünkü bu üç mekanizma birbirinden oldukça kopuktu. Onları bir araya getirerek hastanelerimizdeki hazinelerimizi bir araya topladık."

İnme hastalığı ve tedavi sürecine dair sunumların yapıldığı programa, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Sema Ramazanoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara Vali Yardımcısı İsmail Küreci, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin ile diğer yetkililer katıldı.

Anahtar Kelimeler:

dunya inme gunu noroloji radyoloji

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
dicle universitesi Rengin Türk cerrahpasa tip fakultesi mikrobiyoloji doc. dr. zekayi kutlubay doc. dr. erdal polatdunya inme gunu noroloji radyolojiProf. Dr. Emine Alp MeşeTemel Sağlık Hizmetleri hava kirliliği tropikal ve halk sagligi enstitusukanada frankofon doktorlari montreal guzel sanatlar doktor helene boyertruva ati lancet infectious diseases ilaç ar-geProf. Dr. Mehmet Öz kalp ve damar cerrahisi doc. dr. halit yerebakanbel agrisi sırt agrisi dr. ali sahabettinogluHIMSS'18 Eurasia denizli uz. dr. berna ozturkYeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesibedrettin dalan sterilstartup modeli yerli ilackirklareli kirklareli devlet hastanesi sahte sapor dr. burak hazine zeynep kamil kadin ve cocuk hastaliklariaile sağlığı merkezi elazig idare mahkemesi AHEFsağlık bakanlığı personel alımı kura sonuçları Pursaklar Devlet Hastanesi selcuk cetinseyhan devlet hastanesi Adanaankara emniyet mudurlugu feto Sağlık Bakanlığı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
25/10-28/102. Uluslararası Kozmetoloji Ve Kozmetik Jinekoloji KongresiKADIN...İSTA
25/10-28/106. EndoBridge MeetingENDOKRİNO...ANTA
26/10-29/1027. Ulusal Üroloji KongresiÜROLOJİKIBR
03/11-03/11IV. Davranış Nörolojisi ve Demans OkuluNÖROLOJİİSTA
31/10-03/11TMFTP 11. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
31/10-03/11Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
31/10-04/112.Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji KongresiİMMÜNOLOJİANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.