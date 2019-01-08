İl Sağlık Müdürü boşaltılan hastane ile ilgili konuştu: 'Yarın faaliyete devam edecek'

Burada açıklama yapan İstanbul İl sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, "Hastalarımızı her ihtimale karşı naklettik ama hastanemizin ana elektrik panosu ve kablolara zarar verdi çökme, onun için hastanenin faaliyetlerini bir süre durduk. İnşallah bir kaç saate yedek jeneratörümüzü dışarıdan destekliyoruz. İnşallah yarın hastanemiz faaliyetine devam edecek. Diğer çalışmaları Çevre Müdürlüğü, biz ve belediye ile birlikte yapacağız. Duvarın tadilatını da en kısa zamanda yapacağız. Bir can kaybı, bir yaralanma yok. Hastalarımızı çevre hastanelere geçici süre gönderdik. Hastanemizi tahliye ettik. Yarın itibariyle hizmete devam edeceğimizi öngörüyoruz" dedi.



