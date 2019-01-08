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İl Sağlık Müdürü boşaltılan hastane ile ilgili konuştu: 'Yarın faaliyete devam edecek'
İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın istinat duvarı çöken Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin bahçesinde incelemelerde bulundu.
İl Sağlık Müdürü boşaltılan hastane ile ilgili konuştu: 'Yarın faaliyete devam edecek'
08 Ocak 2019 - DHA
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Burada açıklama yapan İstanbul İl sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, "Hastalarımızı her ihtimale karşı naklettik ama hastanemizin ana elektrik panosu ve kablolara zarar verdi çökme, onun için hastanenin faaliyetlerini bir süre durduk. İnşallah bir kaç saate yedek jeneratörümüzü dışarıdan destekliyoruz. İnşallah yarın hastanemiz faaliyetine devam edecek. Diğer çalışmaları Çevre Müdürlüğü, biz ve belediye ile birlikte yapacağız. Duvarın tadilatını da en kısa zamanda yapacağız. Bir can kaybı, bir yaralanma yok. Hastalarımızı çevre hastanelere geçici süre gönderdik. Hastanemizi tahliye ettik. Yarın itibariyle hizmete devam edeceğimizi öngörüyoruz" dedi.

Hastanede istinat duvarı çöktü... Hastalar başka hastanelere sevk edildi 


 

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