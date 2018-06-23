İl Sağlık Müdürü: Bu hastaneler rüya hastaneler

Elazığ'da, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Sağlık Bakanlığınca 2016 yılında yapımına başlanan ve yüzde 97'si tamamlanan 5 yıldızlı otel konforundaki modern Şehir Hastanesi 4 bin personelle günlük 17 bin hastaya hizmet verecek.

Türkiye'nin sağlık sektöründe bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük projeler olarak adlandırılan şehir hastanelerinden biri olan Elazığ Şehir Hastanesi 23 Temmuz'da kapılarını şifa arayan hastalara açacak.

5 yıldızlı otel konforundaki sağlık birimleri ile son teknoloji tıbbi cihazlar ve ameliyathaneleri ile dünya standartlarında hizmet verecek olan hastane, bölgenin sağlık merkezi haline gelecek.

Kente katma değer sağlayacak 1038 yatak kapasitesine sahip hastanede, 226 poliklinik odası, 37 ameliyathane, 25 hemodiyaliz ünitesi, 160 yoğun bakım ünitesi bulunuyor.

Hastane hizmete başladığında genetik hastalıklar tanı merkezi, radyo terapi merkezi, bio tedavi alanı, yanık ünitesi, organ nakli merkezi, nükleer tıp, palyatif bakım, alternatif tıp, radyasyon onkolojisi gibi çeşitli sağlık hizmetleri verilecek.

"Bu hastaneler rüya hastaneler"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca uygulamaya konulan Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın 2003 yılından bu yana sağlık sektöründe ortaya konulan projeler ile hizmet kalitesinin her geçen yıl daha da arttırdığını belirtti.

Şehir hastanelerinin sağlık hizmetlerindeki gelişimin en büyük göstergelerinden biri olduğunu ifade eden Polat, "Bu hastaneler rüya hastaneler, birkaç yıl öncesine kadar böyle bir sağlık tesisini ancak rüyalarımızda görebilirdik. Ülkemizin sağlıkta nereden nereye geldiğini görmek için eski hastanelerimizle şehir hastanelerimizi karşılaştırırsak sağlıkta nerelere geldiğimiz görülür." dedi.

5 yıldızlı otel konforunda

Polat, Türkiye'nin sağlık sektöründe bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük projeler olarak adlandırılan ve ülkenin çok sayıda modern hastaneye kavuşacağı kamu özel iş birliği projeleri kapsamında yer alan Elazığ Şehir Hastanesi'nin yatak kapasitesi, büyüklüğü, üstün teknolojisi ve deprem izolatörlü tasarımıyla bölgenin tüm sağlık ihtiyaçlarına çözüm olacağını dile getirdi.

Yüksek teknolojik donanım ve son teknolojiyle inşa edilen hastanenin yapımında hem hastaların hem de ziyaretçilerin konforunun düşünüldüğünü vurgulayan Polat, şöyle devam etti:

"Bu anlamda hastanemizde bin 800 araçlık kapalı ve 500 araçlık açık otopark olacak. 4 bine yakın personelle hizmet verecek. Hastane kampüsü içerisinde kreşimiz, alışveriş merkezleri, kafeler, restoranlar olacak. Burası alışılmış bir sağlık tesisinin dışında bir hastane olacak. Biliyorsunuz, hastanelerin yüzü soğuktur, insanlar gelirken hep tedirgin gelir. Ama bundan sonra vatandaşlarımız buraya geldiklerinde bir alışveriş yerine ya da bir piknik yerine gidiyormuş gibi gelecekler. Çok rahat, fazla sıra beklemeden tedavilerini olacaklar. Daha kaliteli odalarda kalacaklar. Her yönden ultra bir hastane, 5 yıldızlı bir otel konforunda hastane olacak."

Özellikli sağlık hizmetleriyle hastalara şifa dağıtacak

Türkiye'de 2023 yılından önce 31 şehir hastanesi projesinin hayata geçmesinin planlandığını aktaran Polat, 23 Temmuz'da hizmete açılacak hastanenin diğer illerden ve yurt dışından gelecek hastalarla birlikte günlük 17 bin hastaya hizmet vereceğini bildirdi.

Şehir hastanesinin yüksek teknolojik donanımı ile hizmet vermeye başladığında bu sayının artacağını ifade eden Polat, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hastanemiz bin 38 yataklı, bunun içinde 300 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi olacak, 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi, 50 yataklı tutuklu adli psikiyatri hastanesi olacak. Hastanemizde 37 ameliyathane, 160 yoğun bakım ünitesi, 226 poliklinik odası yer alacak. Hasta yataklarının 356'sı tek kişilik oda niteliğinde, 16'sı süit oda şeklinde olacak. 71 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezimiz olacak. Genetik hastalıklar tanı merkezi, radyo terapi merkezi, bio tedavi alanı, yanık ünitesi, organ nakli merkezi, nükleer tıp, palyatif bakım, alternatif tıp, iyot tedavisi, radyasyon onkolojisi gibi çeşitli sağlık hizmetleri verilecek."

Ülke için gelecek vadeden yatırımlar

Kent sakinlerinden Mehmet İlgören de sağlık sektörünün daha da iyileştirilmesi noktasında şehir hastanelerinin ülke için gelecek vadeden yatırımlar olduğunu belirtti.

Bu tür yatırımların devamını beklediklerini ifade eden İlgören, şunları söyledi:

"Geçmişte sağlıkta büyük sıkıntılar vardı. Daha önceki yıllarda işçiler ayrı memurlar ayrı bir hastaneye gidiyorlardı, ilaç alamıyorlardı. Hele hele sigorta hastanelerinde ilaç kuyruğu, doktor kuyrukları vardı. Devlet hastanesine memurlar ayrı gidiyordu. Eczanelerde sıkıntı vardı. Çok şükür yapılan hizmetlerden sonra sağlık hizmetleri mükemmel oldu. Şu anda herkes istediği saatte randevu alarak hastaneye gidiyor. Şehir hastaneleri daha mükemmel ve modern yapıldığı için vatandaş daha rahat edecek."

Abdullah Ataş ise ülkeye yapılan her yatırım ve faaliyete geçen her projenin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğine dikkati çekerek "Bizler bu yatırımları gördükçe devletimize daha çok güveniyoruz ve devlete bağlılığımız artıyor çünkü bu yatırımlar bizim refah seviyemizi artıracak, müreffeh bir hayat yaşamımızı sağlayacak yatırımlar." dedi.

Alperen Polat da halka daha iyi hizmet verilmesi açısından bu tür yatırımları önemsediklerini ve devamını beklediklerini kaydetti.