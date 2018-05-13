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İl Sağlık Müdürü, doktora saldırıyı kınadı
Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SAÜEAH) görevli kadın hekime yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.
İl Sağlık Müdürü, doktora saldırıyı kınadı
13 Mayıs 2018 -
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SAKARYA (AA) -Öğütlü, yaptığı yazılı açıklamada, SAÜEAH'a silahlı yaralanma sonucu getirilen bir kişinin enfeksiyon kapan ayağındaki yarayı temizlerken sözlü ve fiziksel tacize maruz kalan doktor N.T'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saldırıyla ilgili göz altına alınan kişinin adli işlemlerinin sürdüğünü aktaran Öğütlü, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti sebebi ne olursa olsun asla kabul etmiyoruz. Görevi insanlara şifa dağıtmak olan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıların asla cezasız kalmaması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Her zaman bu çirkin saldırıları gerçekleştirenlerin en ağır cezayı almalarını istiyoruz ki bir daha böyle bir şeye kalkışılmasın. Vatandaşlarımıza fedakarca hizmet sunma gayretiyle çalışan sağlık personelimizin bu gibi olaylara maruz kalması onur kırıcı, gönül kırıcı, üzüntü veren bir durumdur. Şifa veren ellere vefa gösterilmesi konusunda toplum bilincini arttırmak için hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın fedakarca sürdürdükleri çalışmaları her fırsatta dile getireceğimizi belirterek bu çirkin saldırının da sonuna kadar takipçisi olacağız. SAÜEAH'da çalışan doktorumuza karşı yapılan saldırıyı kınıyor ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet sakarya

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