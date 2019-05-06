İl Sağlık Müdürü görevden alındı

4 Ekim 2018 tarihinde Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğüne getirilen Doç. Dr. Uğur Tiftikçi, Sağlık Bakanlığınca görevden alındı.

İHA'nın haberine göre; görevden alınma sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kırıkkale Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalında ve ayrıca başhekim yardımcı olarak görevlerde bulunan Tiftikçi, 4 Ekim 2018 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne görevlendirilmişti.