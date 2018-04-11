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İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Yanan hastane 3 ay içerisinde faaliyete girecek
Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin iç kısmı basın mensupları tarafından görüntülendi.
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Yanan hastane 3 ay içerisinde faaliyete girecek
11 Nisan 2018 -
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Memişoğlu daha sonra burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından da hastanenin iç kısmındaki yanan bölümler basın mensupları tarafından görüntülendi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Şu anda çalışmalarımızı yapıyoruz. Allah nasip ederse en geç 3 ay içinde bu hastaneyi yeniden aynı şekilde faaliyete geçireceğiz" dedi.

Kemal Memişoğlu, "Sağlık hizmetinin devamı bu bölge için çok önemli. O nedenle bu hastaneyi Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda çok kısa zamanda yeniden bu milletin hizmetine vereceğiz. Şuanda çalışmalarımızı yapıyoruz. Allah nasip ederse en geç 3 ay içinde bu hastaneyi yeniden aynı şekilde faaliyete geçireceğiz" diye konuştu.

Hastanenin yeniden faaliyete girebilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Memişoğlu, "Bu hastanenin hasar görmüş yerlerinin tadilatı ver yeniden inşası aşamasında Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Hastanesi'nde 300 yataklı olarak fizik tedavi bölümünü biraz küçülterek hizmet veriyoruz. Buraya yakın bir mesafede bulunan fizik tedavi hastanemizde acil ve diğer bütün branşlarla ilgili hizmeti vermeye başladık. Normal mesai haricinde bu inşaat bitinceye kadar ikili olarak akşam 22.00'a kadar hem poliklinik hem de ameliyat hizmeti veriyoruz. Sağlık hizmetlerine bir aksamaya mahal vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

taksim egitim ve arastirma hastanesi

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