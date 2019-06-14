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İl Sağlık Müdürü Polat: Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti sebebi ne olursa olsun asla kabul etmiyoruz
Elazığ İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, özel bir hastanede görevli hemşirenin hasta yakınları tarafından darp edilmesini kınadı.
İl Sağlık Müdürü Polat: Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti sebebi ne olursa olsun asla kabul etmiyoruz
14 Haziran 2019 - İHA
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3 gün önce özel bir hastanenin çocuk bölümünde meydana gelen hemşirenin darp edilmesi olayı ile ilgili İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Cahit Polat, açıklama yayınladı. 

Olayı kınayan İl Sağlık Müdürü Polat, “ İlimizdeki özel bir hastanenin çocuk servisinde görevli sağlık çalışanımız Hemşire Şeyme G’nin görevi başında darp edilmesi İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti sebebi ne olursa olsun asla kabul etmiyoruz. Görevi insanlara şifa dağıtmak olan sağlık çalışanlarımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıların asla cezasız kalmaması için üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi. 

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Her zaman bu çirkin saldırıları gerçekleştirenlerin en ağır cezayı almalarını istediklerini aktaran Doç. Dr. Polat, “Vatandaşlarımıza her türlü şartlarda hizmet sunma gayretiyle çalışan sağlık personelimizin bu gibi olaylara maruz kalması onur kırıcı, gönül kırıcı, üzüntü veren bir durumdur. Şifa veren ellere vefa gösterilmesi konusunda toplum bilincini artırmak için hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın fedakarca sürdürdükleri çalışmaları her fırsatta dile getireceğimizi belirterek bu çirkin saldırının da sonuna kadar takipçisi olacağız. Sağlık çalışanı hemşiremize karşı yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine ve hastane yönetimine geçmiş olsun dileklerimi iletirken, İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık çalışanımızın yanında olduğumuzu ve olayın takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz” diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet cahit polat hemsire

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People
2
1) icraat (lazım)
14.06.2019 15:54:05
Magandalara , psikopatlara, sosyopatlara ve benzeri yaratıklara yargı tarafından göz açtırılmaması gerekiyor. Tuttuğun gibi tıkacaksın içeri. Ya kodese , ya tımarhaneye. Vaziyet kınama, ayıplama, kabul etmeme falan düzeyini çotaaaaaaaaaaaaaaaaaan geçti...
People
5
2) tuncay çalışır (hekim)
14.06.2019 14:25:16
yaratıcı bir beyanat. biz de bunu beklerdik zaten.
sorun çözüldü. dağılabiliriz...
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