İl Sağlık Müdürü sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı

Yavuz, Mardin Devlet Hastanesi ve sağlık ocaklarını ziyaretinde, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Büyük bir özveriyle, insanların sağlığı için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen sağlık çalışanlarının önemli bir görev üstlendiğini kaydeden Yavuz, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sağlıklı toplum olabilme yolunda sonsuz sabır, üstün gayret ve var gücüyle çalışan, insanlığa sağlıklı yaşam sunmayı amaç edinen, önce insan ilkesi ile gece gündüz özveri ile çalışan tüm hekim arkadaşlarımızın, 14 Mart Tıp Bayramını kutlar, meslek hayatlarında başarı ve mutluluklar dilerim."