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İl sağlık müdürü ve yardımcısı, filyasyon ekibine şoförlük yaptı
Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut ve yardımcısı filyasyon ekibine şoförlük yaptı.
İl sağlık müdürü ve yardımcısı, filyasyon ekibine şoförlük yaptı
15 Ekim 2020 22:40 -
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KIRŞEHİR-AA’nın haberine göre kentteki tüm sağlık personelinin Covid-19’la mücadelede özveriyle çalıştığını, filyasyon ekiplerinin de gece gündüz çalıştığını vurgulayan  Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, valiliğin yeni araçlar tahsis ettiğini dile getirdi.

Yeni gönderilen araçlar için şoför ihtiyacı ortaya çıktığını anlatan Bulut şöyle devam etti: “Ben ve müdür yardımcımız, filyasyon ekibine şoförlük yaptık. Amacımız, işlerin hızlı sürdürülmesi, aksama yaşanmamasıydı. O an oluşan ihtiyaçtan dolayı belirli aralıklarla filyasyon ekibimize şoförlük yaparak, mahallelerimizdeki çalışmalarına katkı sağlamak istedik. İşlerimizi aksatmadan fedakar arkadaşlarımıza katkı sağlamaya çalıştık. Valiliğimizin katkılarıyla yeni araçlar için oluşan şoför ihtiyacımız da giderildi.”

Anahtar Kelimeler:

kirsehir kirsehir il saglik muduru ali bulut

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