İl sağlık müdürü ve yardımcısı, filyasyon ekibine şoförlük yaptı

KIRŞEHİR-AA’nın haberine göre kentteki tüm sağlık personelinin Covid-19’la mücadelede özveriyle çalıştığını, filyasyon ekiplerinin de gece gündüz çalıştığını vurgulayan Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, valiliğin yeni araçlar tahsis ettiğini dile getirdi.

Yeni gönderilen araçlar için şoför ihtiyacı ortaya çıktığını anlatan Bulut şöyle devam etti: “Ben ve müdür yardımcımız, filyasyon ekibine şoförlük yaptık. Amacımız, işlerin hızlı sürdürülmesi, aksama yaşanmamasıydı. O an oluşan ihtiyaçtan dolayı belirli aralıklarla filyasyon ekibimize şoförlük yaparak, mahallelerimizdeki çalışmalarına katkı sağlamak istedik. İşlerimizi aksatmadan fedakar arkadaşlarımıza katkı sağlamaya çalıştık. Valiliğimizin katkılarıyla yeni araçlar için oluşan şoför ihtiyacımız da giderildi.”