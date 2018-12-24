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İl Sağlık Müdürünün ayrılışı sosyal medya hesabından duyuruldu
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamaya göre İl Sağlık Müdürü Dr. Sebahattin Yılmaz görevden ayrıldığı duyuruldu
İl Sağlık Müdürünün ayrılışı sosyal medya hesabından duyuruldu
24 Aralık 2018 -
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Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Sebahattin Yılmaz'ın görevden ayrılma mesajı İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yayımlandı. 

Yılmaz yapıtığı açıklamada ailevi sebeplerden dolayı görevinden ayrıldığını bildirdi. 

Sosyal medya hesabından yayımlanan ayrılış mesajı şu şekilde: 

7 yıldır görev yaptığım Hatay İl Sağlık Müdürlüğü görevimden Ailevi nedenlerden dolayı ayrılmış bulunmaktayım.
Görevim süresince desteklerini esirgemeyen; 
Sayın Sağlık Bakanlarımıza ve tüm merkez teşkilat yöneticilerime,
Sayın Valilerimize
İl İdare yöneticilerine, 
TSK Komutanları ve tüm birimlerine, 
Milletvekilleri ve Siyasi parti temsilcilerine,
Kamu ve özel tüm teşkilat mensuplarına;
Sivil toplum kuruluşlarına, halkımıza ve basınımızın değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum.
Zor bir bölgede gece gündüz 7 gün 24 saat beraber çalıştığımız fedakâr tüm sağlık çalışanı kardeşlerime, yakın çalışma ekibime ve bizlerden dualarını esirgemeyen herkese saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Dr. Sebahattin YILMAZ

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