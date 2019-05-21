İl Sağlık Müdürünün veda mesajı: 'Bazıları laf, bazıları iş üretir'

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz veda mesajına Kıymetli Aydınlılar diyerek başladı. Dr. Yavuzyılmaz mesajında "Tüm vicdanım ve samimiyetimle söylüyorum ki; idareci olmanın akla gelebilecek bütün zorluklarını yaşadığım bu iki yılda, ekibim ve ben Aydın iline sağlık hizmeti verebilmek için, ülkemizin ve şehrimizin hedefleri doğrultusunda, 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sabır ve özveri ile çalıştık." ifadelerini kullandı.

Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'ın mesajı şu şekilde:

“Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır” düşüncesiyle Ekim 2017 tarihinden beri yürütmekte olduğum İl Sağlık Müdürlüğü görevimi, Sağlık Bakanlığımızın takdiri ile burada tamamlamış bulunmaktayım.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü görevi için arandığımda bu göreve layık görülmenin onuru ile birlikte iki yılımı verdiğim bu güzel şehirden ayrılacak olmanın hüznünü de en derinden hissettim.

Tüm vicdanım ve samimiyetimle söylüyorum ki; idareci olmanın akla gelebilecek bütün zorluklarını yaşadığım bu 2 yılda, ekibim ve ben Aydın İline sağlık hizmeti verebilmek için, ülkemizin ve şehrimizin hedefleri doğrultusunda, 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sabır ve özveri ile çalıştık. Aydın’da sağlık hizmetinin daha etkin ve ulaşılabilir hale gelmesi için gayret ettik. İlimize ÇİM, Tüp Bebek Merkezi, İnme Merkezi, Yoğun Bakımlar, yaklaşık 15 sıfır kilometre ambulans, 15 yeni hizmet binası, (112 istasyonu, Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, hastanelerde yeni ilaveler, İlçe Sağlık Müdürlüğü, yeni İl Müdürlüğü binası, Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Entegre İlçe Hastaneleri) gibi ilklere ekip olarak imza attık.

Gerek mesai arkadaşlarım, gerek Aydın halkı verdiğimiz bu emeklerin en yakın şahitleridir.

Bir söz vardır; “Bazıları laf, bazıları iş üretir” diye, ben meslek hayatım boyunca hep iş üretenlerden olma gayreti içerisinde oldum.

Atama haberimin duyulmasından sonra arayan, mesaj atan, sosyal medya üzerinden ulaşan, iyi dilek ve dualarını ileten yüzlerce dostumuz, vatandaşımız yaptığımız işlerin doğruluğunun en büyük ispatı olsa gerek.

Şimdi layık görüldüğüm Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü görevini hakkıyla yerine getirmek üzere yola çıkma vakti. Başta Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin KOCA ve Bakanlık yöneticilerime, Sayın Valim Yavuz Selim KÖŞGER’e, Vali Yardımcılarıma, İlçe Kaymakamlarıma, 26 ve 27.Dönem Milletvekillerime, İlimizin Siyasi Yöneticilerine, İl Müdürü Arkadaşlarıma ve tüm sağlık personelimize, mesai arkadaşlarıma, bu yolda yanımda olan, duasını ve desteğini benden esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Benim ve ailemin Aydın’a hakkı varsa helal olsun, siz de hakkınızı helal edin.