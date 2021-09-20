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İlaç dozu 10 kat fazla yazılınca görme ve duyma kaybı yaşadığı iddiasıyla şikayetçi oldu
Kahramanmaraş'ta bir süre önce böbrek nakli olan İbrahim Akansu (38), Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 0.5 mikrogram yazılması gereken ilacın 10 kat fazla olarak 5 mikrogram yazıldığını ve ilacı kullandıktan sonra görme ile duyma kaybı yaşadığını öne sürerek şikayetçi oldu.
İlaç dozu 10 kat fazla yazılınca görme ve duyma kaybı yaşadığı iddiasıyla şikayetçi oldu
20 Eylül 2021 10:03 - DHA Ömer KOÇ
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Böbrek hastası olan ve daha önce diyalize girdikten sonra 2 yıl önce böbrek nakli yapılan İbrahim Akansu, nakilden sonra Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bölümü'ne sevk edildi. Burada yapılan muayenenin ardından Akansu'ya ilaç yazıldı. İlacı kullanmaya başlamasıyla Akansu, gözlerinde ve kulaklarında rahatsızlık hissetmeye başladı. Zaman içinde görme ve işitme kaybı artan Akansu'ya, gittiği başka hastanede rahatsızlığının, kullandığı ilaçtan kaynaklanabileceği söylendi. Yapılan kontrollere göre ise normalde 0.5 mikrogram yazılması gereken ilacın doktorun, kendisine 10 kat fazlası olan 5 mikrogram yazdığını öne süren İbrahim Akansu, fazla doz nedeniyle görme ve duyma kaybı yaşadığını iddia etti. 

"Güneşe bakamıyorum"

İbrahim Akansu, yaşadığı sağlık sorunlarının hayatını olumsuz etkilediğini belirterek, emniyete gidip doktor ve hastaneden şikayetçi oldu. Hukuk yoluyla hakkını arayacağını belirten Akansu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"2019'da böbrek nakli oldum. Nakilden sonra nefroloji bölümüne sevk edildim. Burada bana yüklenen aşırı doz ilaçtan dolayı 10 kat etkisinde ilaç enjekte ettiklerinden dolayı gözlerimin görme yetisini kaybettim ve şu an güneşe bakamadığım için gözlük kullanıyorum. Ayrıca kulaklarımın da duyma yetisini kaybettim. 'Bunların sorumlusu kim?' diye soruyorum. Doktor 0.5 mikrogram yazması gerekirken dozu 10 kat fazla olarak 5 mikrogram yazmış. Bunun akabinde de gözlerim yüzde 80, kulaklarım da yüzde 70 kaybım oluştu. Bunun için gereken yerlerde hakkımı arayacağım. Emniyete giderek hem hastaneden hem de doktordan şikayetçi oldum."

Suçlanan doktor ve hastane, açıklama yapmazken, emniyet soruşturmasının savcılık tarafından incelenmesinin ardından dava açılıp açılmayacağının netlik kazanacağı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

kahramanmaras ilac dozu sutcu imam universitesi gorme ve duyma kaybi

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