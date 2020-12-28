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İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, tıp fakültesi öğrencilerine tablet bilgisayar bağışladı
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, Covid-19 döneminde eğitimlerine uzaktan devam etmek durumunda kalan öğrencilere destek olmak amacıyla, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören 75 öğrenciye tablet bilgisayar bağışında bulundu
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, tıp fakültesi öğrencilerine tablet bilgisayar bağışladı
28 Aralık 2020 16:28 -
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Türkiye ilaç endüstrisinin gelişimi için çalışmalar yürüten İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), sosyal sorumluluk alanında da örnek projeler gerçekleştirerek, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören 75 öğrenciye tablet bilgisayar bağışında bulundu.

İEİS Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ve Başkan Yardımcısı Ali Arpacıoğlu, 23 Aralık 2020 tarihinde Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Gündüz ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir araya geldi. Bağış konusunda açıklama yapan İEİS Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde, ilaç endüstrisi olarak büyük bir gayret ve fedakarlıkla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Salgının başladığı ilk günden itibaren, ilaç endüstrisi olarak halkımızın ilaca erişimde zorluk yaşamaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürürken, öğrencilerimizin de bu zorlu dönemde karşılaştığı sorunlara bir çözüm ortağı olma sorumluluğuyla hareket ediyoruz.” 

 Barut sözlerine şöyle devam etti: “İEİS olarak, gençlerin eğitimi ve sağlık sektörünün geleceğine yatırım yapmak bizim en önem verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Bu noktada, pandemi döneminde tıp fakültesi öğrencilerimiz için yararlı olacağını düşündüğümüz bir bağış gerçekleştirdik. Bu şekilde, öğrencilerimizin eğitim konusundaki gereksinimlerini karşılamaktan, Fakültemize destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de farklı projelerle gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”
 
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde ilaç endüstrimiz halkımızın ilaca erişimini eksiksiz sağlamaktadır. Bunun yanında tıp eğitimine destek amacıyla eğitim için uzaktan erişim sağlamaya çalışan ancak maddi olanaksızlardan dolayı kendisine ait bilgisayarı olmadığından zorluk yaşayan öğrencilerimize sağlanan bu imkan bizim için çok değerlidir. İEİS’e verdiği destekten dolayı teşekkür ederim.”

Anahtar Kelimeler:

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