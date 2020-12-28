İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, tıp fakültesi öğrencilerine tablet bilgisayar bağışladı

Türkiye ilaç endüstrisinin gelişimi için çalışmalar yürüten İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), sosyal sorumluluk alanında da örnek projeler gerçekleştirerek, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören 75 öğrenciye tablet bilgisayar bağışında bulundu.

İEİS Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ve Başkan Yardımcısı Ali Arpacıoğlu, 23 Aralık 2020 tarihinde Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Gündüz ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir araya geldi. Bağış konusunda açıklama yapan İEİS Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde, ilaç endüstrisi olarak büyük bir gayret ve fedakarlıkla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Salgının başladığı ilk günden itibaren, ilaç endüstrisi olarak halkımızın ilaca erişimde zorluk yaşamaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürürken, öğrencilerimizin de bu zorlu dönemde karşılaştığı sorunlara bir çözüm ortağı olma sorumluluğuyla hareket ediyoruz.”

Barut sözlerine şöyle devam etti: “İEİS olarak, gençlerin eğitimi ve sağlık sektörünün geleceğine yatırım yapmak bizim en önem verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Bu noktada, pandemi döneminde tıp fakültesi öğrencilerimiz için yararlı olacağını düşündüğümüz bir bağış gerçekleştirdik. Bu şekilde, öğrencilerimizin eğitim konusundaki gereksinimlerini karşılamaktan, Fakültemize destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de farklı projelerle gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”



Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: