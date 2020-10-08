İlaç firmaları yüzde 18, tıbbi cihaz firmaları ise yüzde 25 feragat ederse alacakları ödenecek!

MEDİMAGAZİN-Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Tüm Valilik ve üniversite rektörlüklerine gönderdiği yazıda ilaç firmalarının alacaklarından yüzde 18, tıbbi cihaz firmalarının ise yüzde 25 oranında indirim uyguladığında ödenmesini istedi.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 45 inci maddesine dayandırlan kararda devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye işletmelerinin 2017, 2018, 2019 ve 31/08/2020 tarihi itibariyle muhasebe kayıtlarında yer alan ilaç, tıbbi malzeme ve diğer alım bedellerinin ödenmesi konusunda yapılacak işlemler şöyle sıralandı:

1. Alacaklıların her bir işletme itibarıyla kapsama dahil tüm alacakları için 20/10/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili işletmeye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2. Temlik edilen alacaklarda alacak, temlik alan alacaklıya geçtiğinden, müracaat temlik alan alacaklı tarafından yapılacaktır. Temlik alan alacaklılar, ilgili işletmedeki kapsama dâhil tüm alacakları için başvuruda bulunmak zorundadır.

3. Alacaklıların üçüncü taraflarca icraya konu edilmiş alacakları için başvuru asıl alacaklı tarafından yapılacaktır. Ödeme aşamasında icra kesintileri yapılarak varsa kalan tutar alacaklıya ödenecektir.

4. İlgili işletmeler, müracaat süresi içerisinde başvuruda bulunan her bir alacaklıdan Ek-1 de yer alan "Feragatname"yi isteyeceklerdir. Alacaklılar, feragat beyanını mahkemelere veya icra müdürlüklerine sunduklarına ilişkin teşvik edici belgeleri de feragatname ekinde işletmelere ibraz edeceklerdir.

5. Feragatnameler doldurulurken ay ve yıl ayrımı yapılmaksızın, ilaçlarda %18, tıbbi malzeme ve diğer borçlarda %25 oranında indirim uygulanacaktır.

6. İşletmeler, başvuru süresi içerisinde başvuruda bulunan alacaklılara ait iskontolu borç tutarını gösteren konsolide listeyi Ek-2 de belirtildiği şekilde düzenleyip rektör tarafından imzalanacak üst yazı ekinde 23/10/2020 tarihine kadar Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü) göndereceklerdir.

7. Bakanlığımıza gönderilen listelerde yer alan ödenecek tutarlar (iskontolu borç tutarı) esas alınarak döner sermayeli işletmeler itibarıyla gerekli kaynak ilgili işletmeye Bakanlığımızca aktarılacaktır.

8. Bakanlığımızca yapılacak aktarım için ilgili döner sermaye muhasebe birimlerince ödemelerini yaptıkları banka şubeleri nezdinde ayrı bir hesap açtırılacak ve hesaba ilişkin bilgiler (İBAN, Banka ve Şube Adı ve ilgili hesabın Vergi Kimlik Numarası) konsolide liste ile birlikte Bakanlığımıza bildirilecektir. Döner sermaye muhasebe birimlerince bu kapsamda yapılacak ödemeler bu hesaptan yapılacak olup başka ödemeler için kullanılmayacaktır.

9. İlgili döner sermaye muhasebe birimince yasal olarak yapılması gereken tüm kesintiler düşüldükten sonra kalan tutar, gerçek veya tüzel kişi alacaklılara, ilaç alımlarında tutarın %40'ı 2020 yılı Ekim ayı içerisinde, kalan %60'lık tutar 2021 yılı Ocak ayı içerisinde, tıbbi malzemeve diğer alımlarda tutarın %50'si 2020 yılı Ekim ayı içerisinde, kalan %50 tutar 2021 yılı Ocak ayı içerisinde ödenecektir. Ödenecek borçlar ile ilgili olarak ayrıca temerrüt faizi, vade farkı benzeri herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

10. Feragat suretiyle kayıtlardan çıkarılacak tutarlar ile Bakanlığımızca üniversite döner sermaye işletmelerine aktarılacak tutarlar "602 Diğer Gelirler Hesabı"na alınacak ve bu tutarlar üzerinden Hazine hissesi ve bilimsel araştırma projesi payı gibi paylar hesaplanmayacaktır.

11. Mahkemelerce, feragat nedeniyle vekâlet ücreti ve yargılama giderlerinin tarafların üzerinde bırakılmasına karar verilmesi düzenlendiğinden, üniversite vekilleri tarafından mahkemelere bu yönde beyanda bulunulması gerekmektedir.