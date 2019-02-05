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İlaç hırsızlarından şoke eden itiraf: Gece hasta kaydı yaptırdık
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ecza deposundan 550 bin lira tutarında kanser ilacı çaldıkları iddia edilen 3'ü tutuklu, 1'i firari 6 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, bazı sanıkların hırsızlık için hastaneye gittikleri gece hasta kaydı yaptırdıkları belirlendi.
İlaç hırsızlarından şoke eden itiraf: Gece hasta kaydı yaptırdık
05 Şubat 2019 - AA
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası Onkoloji Bölümü ecza deposundan 23 Kasım 2018'de ilaçların çalınmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sanıklar Cihan A, Mehmet İ. ve Veysi İ, tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Hakan Ç, tutuksuz sanıklar M.B. ve N.Ç. hakkında 3 ayrı suçtan 9 yıl 8 aydan 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, söz konusu hastanenin ecza deposunda çalışan E.K'nin, müşteki sıfatıyla bilgisine yer verilerek kurumu adına sanıklardan şikayetçi olduğu bildirildi.

Hastanenin başhekimliğinden savcılığa gönderilen yazıya yer verilen iddianamede, ilaçların isimleri yazılarak ecza deposunda hırsızlık olayından kaynaklı 356 ilacın bulunamadığının tespit edildiği belirtildi.

Olay yeri inceleme tutanağının da yer aldığı iddianamede, ecza deposunun penceresindeki demir korkuluğun kırılarak yerinden söküldüğü, dış kısım zemininde duvar kalıntısı, pencere alt kısmında zorlama izleri ve ilaç kutularının yerlerde olduğu kaydedildi.

İddianamede, 23 Kasım 2018 gecesi bir otomobilin hastanenin boş arazi kısmına geldiği, sanıkların el feneriyle ecza deposuna doğru yöneldiği, 37 dakika sonra olay yerinden ayrıldığının hastanenin kamera kayıtlarından tespit edildiği aktarıldı.

Hasta kaydı yaptırmışlar

İddianamede, ifadesine yer verilen ve hırsızlık olayını anlatan tutuksuz sanık M.B. evde otururken Cihan A'nın, ağabeyine ait otomobilin anahtarı ile yanlarına gelerek hastaneye hırsızlık için gideceklerini söylemesi üzerine hastaneye geldiklerini iddia etti.

Şüpheli M.B. ifadesinde şunlara yer verdi:

"Veysi İ. ile dikkat çekmemek için hastaneye giriş kaydı yaptırdık. Otomobilde Mehmet İ. kaldı, hırsızlık için suça sürüklenen çocuk M.Ş.S. ile Cihan A. ecza deposuna gitti. Herkes fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak ederek hırsızlık suçunu işledi. İlaçları önce evime götürdüm. Ardından Hakan Ç. ile görüşerek anahtarı N.Ç'den aldığım eve götürdük. Söz konusu hırsızlık olayından dolayı pişmanım."

İddianamenin, değerlendirme kısmında, "Şüphelilerin eylem ve fikir birliği içerisinde gece vakti hırsızlık suçunu işlemek amacıyla Gazi Yaşargil Hastanesi Onkoloji Bölümü ecza odasında değeri 550 bin olan kanser ilaçlarını çalmak için kamu malına zarar vererek hastaneye girdikleri anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

İddianamede, tutuklu sanıklar Cihan A, Mehmet İ. ve Veysi İ, tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Hakan Ç, tutuksuz sanıklar M.B. ve N.Ç. hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "kamu malına zarar vermek" ve "nitelikli olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal etmek" suçlarından 9 yıl 8 aydan 26 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Anahtar Kelimeler:

gazi yasargil hastanesi kanser ilaci onkoloji

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8
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
05.02.2019 12:45:24
Burada kimseyi ŞOKE edecek bir durum yok, hastaneye gidiyorsan ya hastasındır ya da hasta yakını. Adamlar standart hırsızların en çok tercih ettiği gece vaktinde ve hasta süsüyle acile gitmişler. Bu durumdan ŞOKE olan birileri varsa buraya nedenini yazsın da bizim de duygusal çakralarımız açılsın.
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