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İlaç kaçakçıları Mersin'de yakalandı: 124 binden fazla tablet sprey ve göz damlası ele geçirildi
Vatandaşların haberi olmadan adlarına yazılan ve eczanelerden tedarik edilip Mersin'e getirilen 124 bin 695 tablet sprey ile göz damlası bir tırın gizli bölmesinde ele geçirildi
İlaç kaçakçıları Mersin'de yakalandı: 124 binden fazla tablet sprey ve göz damlası ele geçirildi
07 Şubat 2019 - AA
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Mersin'de, farklı illerde başkalarının adına yazılan ve eczanelerden tedarik edilip kente getirilen 124 bin 695 tablet sprey ve göz damlası bir tırın gizli bölmesinde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı illerde vatandaşların haberi olmadan adlarına yazılan ve eczanelerden tedarik edilen tıbbi ilaçların tırla Mersin'e getirileceği istihbaratına ulaştı.

Kente girişinde durdurulan tırda ekiplerce yapılan aramada, gizli bölmelerde 124 bin 695 tablet sprey ile göz damlası ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü M.S.S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
07.02.2019 16:48:37
Bu ilaçları yeniden piyasaya mı süreceklermiş yoksa teröristlere mi iletilecekmiş ? Memleket amma karışık durumda, işini bilen bir senarist benzer olaylara bakarak her gün bir film senaryosu çıkarabilir.
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