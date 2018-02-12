SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İlaç kurunda yeni rakam belirlendi
İlaçların fiyatlandırmasında kullanılacak euro/TL kurunda bu yıl yapılacak artış yüzde 15'i geçemeyecek. Artış miktarı son 14 yılın en yüksek düzeyinde gerçekleşti.
İlaç kurunda yeni rakam belirlendi
12 Şubat 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Resmi gazetede Cumartesi günü yayımlanan bakanlar kurulu kararına göre Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırmasına Dair Karar’a geçici bir madde eklendi. Karar yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Eklenen geçici maddede, “Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri, 2018 yılı için, bir önceki dönemde uygulanan 1 (bir) euro değerinin yüzde 15 fazlasını geçemez” denildi.

06.01.2017 tarihinde ilaç kuru 2.3421 TL olarak belirlenmişti. İlaçta yeni euro kurunun 2.69 TL olması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:

ilac kur duzenleme

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
ebe kadro Sağlık Bakanlığısağlık yönetimi Fatih Budaksağlık müzesi Bursaalzheimer teşhis Türk doktorAnılar Silinmeden Prof.Dr.Haldun Günerdoktor hasta ilişkisi komik diyaloglarkalp ritim bozukluğu ani ölümkemoterapi Gazi Üniversitesiepilepsi ameliyat tedavitazminat davası diş hekimiGSS SGK hastane fark ücretikanser sağlıkdiyabet işitme kaybıilaç gripilaç kur düzenlemekardiyoloji omega 3 kalp hastalıklarıobezite ameliyatlarıDiş hekimlerinden Mehmetçik'e videolu destek
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.