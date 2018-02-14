SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İlaç yan etkisi olarak Stevens Johnson sendromu ortaya çıkmıştı, hastanın tedavisi tamamlandı
Antalya'da, psikiyatristinin verdiği ilacın yan etkisi sonucu hayati tehlikesi bulunun kız çocuğunun, yoğun bakımdaki tedavisi tamamlandı.
İlaç yan etkisi olarak Stevens Johnson sendromu ortaya çıkmıştı, hastanın tedavisi tamamlandı
14 Şubat 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ANTALYA-Sınav kaygısı nedeniyle başvurduğu psikiyatristin verdiği ilacın yan etkisi sonucu vücudu su topladığı belirtilen 15 yaşındaki H.Ü, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından pediatri servisine alındı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melike Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın yaklaşık 20 gün önce cildinde yaygın döküntü, yanığa benzer deri bütünlüğünün yüzde 40'ını kaybedecek kadar lezyonlarla hastaneye başvurduğunu söyledi.

Serviste değerlendirilirken durumunun ciddileşmesi nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındığını anlatan Cengiz, "Yüzde 40-50 arasında derisinde soyulma, yanık gibi değerlendirebileceğimiz lezyonlar vardı. Vücudunun yüzde 90'ında döküntülerle hastayı takip ettik. Hastada organ yetmezliği gelişmesi açısından çok ciddi riskler mevcuttu." dedi.

Söz konusu hastalığın, ilaca ya da enfeksiyonlara bağlı geliştiğini tespit ettiklerini belirten Cengiz, yoğun bakım ünitesinde deri ve zührevi hastalıkları ana bilim dalı, pediatrik enfeksiyon anabilim dalı ve göz hastalıkları ana bilim dallarıyla ortaklaşa ileri tedavi uyguladıklarını vurguladı.

- "Günlük pansumanları 2, 3 saat sürüyordu"

Hastaya, tedaviler sırasında günlük iki, üç saati bulan pansumanlar, organlarının desteklenmesi için gerekli tedaviler uygulandığını bildiren Cengiz, gözünün korunması için de yapay ve insan kaynaklı koruyucular kullandıklarını aktardı.

"Yaklaşık 20 gün pansuman ve tedaviyle hastamız artık servise çıkabilecek duruma geldi. Bu kadar genç bir hasta bu yoğun tedaviler sayesinde sağlığına kavuştu. Yaralarının tamamı kapandı, hiçbir açık yarası yok. Vücudundaki döküntüler ortadan kayboldu, yürüyebiliyor konuşabiliyor." diyen Cengiz, hastanın öncesinde su dahi içemediğini, ağzının içinde de ciddi yaralar olduğunu dile getirdi.

Antibiyotik tedavisine devam edileceğini anlatan Cengiz, iyi şekilde hastayı taburcu edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Hastanın öncesinde çok ağrısının olduğunu hatırlatan Cengiz, "Artık hayati tehlikesi yok. İkinci derece yanık gibi birtakım vücut lezyonları vardı. Ciddi izlerin kalmayacağını düşünüyoruz. Hafif bir deri koyuluğu dışında, tırnak kadar bile yara yok." dedi.

Anahtar Kelimeler:

stevens johnson sendromu ilac yan etlisi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
gen ölümkongre anestezi reanimasyondiyabet beslenme tedaviboşanma avukatadvertorialmavi ışık biyolojik saatgizli kamera morg hastanehamşire hasta sağlıkta şiddetkanser çocukluk çağı kanseriStevens Johnson sendromu ilaç yan etlisiSağlık-Sen sağlık personeliakciğer kanseri sigaramalpraktis tıp hukuku sepsisTürk doktor Etiyopyasevgililer günü medikal hediye
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.