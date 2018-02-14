İlaç yan etkisi olarak Stevens Johnson sendromu ortaya çıkmıştı, hastanın tedavisi tamamlandı

ANTALYA-Sınav kaygısı nedeniyle başvurduğu psikiyatristin verdiği ilacın yan etkisi sonucu vücudu su topladığı belirtilen 15 yaşındaki H.Ü, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından pediatri servisine alındı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melike Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın yaklaşık 20 gün önce cildinde yaygın döküntü, yanığa benzer deri bütünlüğünün yüzde 40'ını kaybedecek kadar lezyonlarla hastaneye başvurduğunu söyledi.

Serviste değerlendirilirken durumunun ciddileşmesi nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındığını anlatan Cengiz, "Yüzde 40-50 arasında derisinde soyulma, yanık gibi değerlendirebileceğimiz lezyonlar vardı. Vücudunun yüzde 90'ında döküntülerle hastayı takip ettik. Hastada organ yetmezliği gelişmesi açısından çok ciddi riskler mevcuttu." dedi.

Söz konusu hastalığın, ilaca ya da enfeksiyonlara bağlı geliştiğini tespit ettiklerini belirten Cengiz, yoğun bakım ünitesinde deri ve zührevi hastalıkları ana bilim dalı, pediatrik enfeksiyon anabilim dalı ve göz hastalıkları ana bilim dallarıyla ortaklaşa ileri tedavi uyguladıklarını vurguladı.

- "Günlük pansumanları 2, 3 saat sürüyordu"

Hastaya, tedaviler sırasında günlük iki, üç saati bulan pansumanlar, organlarının desteklenmesi için gerekli tedaviler uygulandığını bildiren Cengiz, gözünün korunması için de yapay ve insan kaynaklı koruyucular kullandıklarını aktardı.

"Yaklaşık 20 gün pansuman ve tedaviyle hastamız artık servise çıkabilecek duruma geldi. Bu kadar genç bir hasta bu yoğun tedaviler sayesinde sağlığına kavuştu. Yaralarının tamamı kapandı, hiçbir açık yarası yok. Vücudundaki döküntüler ortadan kayboldu, yürüyebiliyor konuşabiliyor." diyen Cengiz, hastanın öncesinde su dahi içemediğini, ağzının içinde de ciddi yaralar olduğunu dile getirdi.

Antibiyotik tedavisine devam edileceğini anlatan Cengiz, iyi şekilde hastayı taburcu edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Hastanın öncesinde çok ağrısının olduğunu hatırlatan Cengiz, "Artık hayati tehlikesi yok. İkinci derece yanık gibi birtakım vücut lezyonları vardı. Ciddi izlerin kalmayacağını düşünüyoruz. Hafif bir deri koyuluğu dışında, tırnak kadar bile yara yok." dedi.