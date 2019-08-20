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İlaçlarını almayınca gözünü kaybeden hasta, diş hekimine dava açtı!
Hatay’da dişini çektiren bir kişinin gözünü kaybettiği iddia edildi. Aile hukuk mücadelesi başlatırken, suçlanan diş hekimi iddiaları yalanladı
İlaçlarını almayınca gözünü kaybeden hasta, diş hekimine dava açtı!
20 Ağustos 2019 - İHA
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Hatay’ın Belen ilçesinde oturan Mustafa Bulat, diş ağrısı şikayetiyle sebebiyle bir diş sağlığı merkezine gitti. Babası Sefer Bulat’ın iddiasına göre diş hekiminin tetkik yapmadan dişi çekmesi nedeniyle oğlu sol gözünü kaybetti. Bulat, “İskenderun’a diş hastanesine gittik. Şikayetin nedir dedi doktor oğlum da 'dişim ağrıyor' dedi. 'Geç şöyle otur' dedi geçti oturdu. Dişi çekti tuttu attı, haydi güle güle gidebilirsiniz dedi, başka bir şey demedi. Hiçbir şey çekmedi, ne film çekti, ne iğne yaptı” dedi. 

Dişin çekilmesinin ardından oğlunun yüzünde şişlik oluştuğunu belirten Bulat, “Biz dişten diye şüphelendik, kendisine sormadık, kendisi de bir şey söylemedi. Diş çekildikten sonra şişlik arttı, ağrı da çoğaldı. Ameliyat ister dediler. Ondan sonra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine gönderdiler. Orada ameliyat oldu. Yüzü gözü bu hale geldi, gözünden de oldu yüzünden de oldu. Bizi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk ettiler orada da ameliyat oldu” dedi. 

Oğlunun bu hale gelmesinden dolayı dişi çeken hekimin suçlu olduğunu söyleyen baba Bulat, “Herhalde ondan oldu başka bir şeyden olmaz ki. Çocuğun hayatını kararttı. Göz yok, yüz yok. Parçaladı attı. Onun için verdik mahkemeye” dedi. 

"İhmal nedeniyle yargı sürecini başlattık” 

Avukat Neslihan Güraslan ise diş hekiminin tetkik yapmadan, ilaç kullandırtmadan dişi çekmesinin ihmalkarlık olduğunu söyleyerek, “Müvekkilim bir diş ağrısı sebebiyle ağız ve diş sağlığı merkezine gidiyor. Doktor müvekkilimin yüzünde şişlik olduğu halde herhangi bir tetkik veya bir ilaç kullanımı tavsiye etmeden direk müvekkilimin dişini o gün, gittiği gün çekiyor. Bunun üzerine müvekkilimin yüzüne bütün iltihap yayılıyor ve bundan sonrasında da müvekkilim ameliyat olarak maalesef sol gözünü ve yüzünün sol tarafını kaybediyor. Zaten müvekkilimin görüntülerinde de gördüğünüz üzere maalesef büyük bir mağduriyet yaşanıyor. Müvekkilim de evli ve iki çocuk babası. Biz burada ihmal olduğunu düşünüyoruz. Diş hekiminin burada gerekli özen ve hassasiyeti göstermediğini düşünüyoruz. Zaten bununla ilgili yargı sürecini başlattık, gerekli şikayetleri yaptık, durum şu anda yargıda” dedi. 

Başhekimin kendilerini haklı bulduğunu söyleyen avukat Güraslan, “Müvekkilim ve ailesi doktor ve başhekimle görüştüler. Yalnız doktor tabi ki kendisinin hatası olduğunu kabul etmiyor kesinlikle. Ama başhekim müvekkilimde herhangi bir daha öncesinde bir hastalık olduğunda bu tetkiksiz yapılan ve tedavisiz yapılan diş çekiminin o hastalığı tetiklemiş olabileceğini söylüyor” dedi. 

Diş hekimi iddiaları yalanladı 

Suçlanan Diş Hekimi A.P. ise yaptığı yazılı açıklamada, hastanın tedaviye geldiğinde yüzünün şiş halde olduğunu ve vakit kaybetmeden üniversiteye gitmeleri konusunda hastaya uyarıda bulunduğunu belirterek şunları kaydetti: 

“Bu adı geçen hasta ilk olarak hastanemize 28 Mart 2019’da başvuruyor, bir hekim arkadaşımız hastaya müdahale ediyor ve bu hastaya ilaç yazılıp gönderiliyor. Bu hasta arkadaşımız Nisan’ın 3’ünde tekrar hastanemize başvuruyor. Yine bana değil başka bir hekim arkadaşa gidiyor. Bu hekim arkadaşımız sol üst tarafından 3 tane diş çekiyor. En son bize de Mayıs’ın 16’sında geliyor. Kapıdan girer girmez hastayı gördüğümüzde gözü tamamen şişti. Ağzına baktığımızda sol üst çenesi tamamen erimiş ve damar ağız içinde sarkık vaziyetteydi. Hemen yanında gelen babasına da 'amca siz burada ne geziyorsunuz, bu çocuğu bir an evvel fakülteye götürmen gerekiyor.' Babası da bize dert yandı, oğlum gitmiyor, ilaçlarla geçeceğini sanıyor. Biz hastanın bir üst kurul olan üniversiteye gitmesi gerektiğini anlattık. O sırada hasta rahat etsin diye önde sallanan kök olarak erimiş, sol üst 1 numaralı dişi elimizle aldık. Çünkü artık kemik erimiş, diş eti ağız içerisinde sallanıyor ve sol gözünü artık kaybetmek üzere olduğunun teşhisini koymuştuk.” 

Hastanın ve ailesinin derdinin para koparmak olduğunu ileri süren A.P. “Aileye bize de bilgi verin dedik. Aradan 15 gün geçti bilgi alamayınca, ben kendi telefonumdan arayarak bilgi istedim. Ayrıca şayet çekilen diş sonucu bu olay yaşansa bile biz o bölgeden diş çekmedik daha önce çekilmiş zaten, röntgende de var bunlar. Bu olay iltihaplık diş çekimiyle olan bir olay değil. Bunların amacı yönlendirme ile hekimi tacizle para koparmak, biz bunu anladık. Biz teşekkür beklerken bu tepkilere maruz kaldık” ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:

dis hekimi mustafa bulat malpraktis

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