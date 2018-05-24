SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İlaçta yerelleşme: SGK geri ödeme listesinden çıkarıyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ilaç firmalarını Türkiye’de üretime yönlendirme hedefiyle başlattığı ilaçta yerelleşme atağı hızlandı. Buna göre SGK, Türkiye’de büyük bir pazara sahip bazı antibiyotik ve soğuk algınlığı ilaçlarını geri ödeme listesinden çıkaracak yerli jeneriklerinin kullanılmasını sağlayacak.
İlaçta yerelleşme: SGK geri ödeme listesinden çıkarıyor
24 Mayıs 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Hürriyet'te yer alan Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu, ilaçta yeni yerelleşme dalgasını başlattı. Kurum, aralarında Augmentin’in de bulunduğu birçok ilacı geri ödeme listesinde “pasifize” etmeye hazırlanıyor. Bir başka deyişle bu ilaçlar geri ödeme listesinden çıkarılacak. İlaçların, jeneriklerinin ise piyasada bulunduğu belirtiliyor. 
Sosyal Güvenlik Kurumu, geçen hafta yaptığı açıklamayla uygulamanın detaylarını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Onuncu Kalkınma Planı ve 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı kapsamında 31 Temmuz 2018 tarihinden itibaren bedeli ödenecek ilaçlar listesinde pasiflenecek ilaçlara ilişkin listeler ekte yer almaktadır. Stok zararları dahil olmak üzere gerekli tüm önlemlerini almaları amacıyla sağlık hizmeti sunucuları ile birlikte diğer ilgililere önemle duyurulur” denildi. SGK’nın duyurusunda iki de liste yer aldı. İlk listede birinci aşama yerelleşme kapsamında 34 ilaç yer alırken, bu ilaçlar arasında sık kullanılan antibiyotik Augmentin 400 mg, soğuk algınlığı ilacı olan Mentopin 200 mg ve 600 mg, kanser tedavisinde kullanılan Tadocel de yer aldı. İkinci listede ise, ikinci aşama yerelleşme kapsamında ödeme listesinden çıkarılan ilaçlar yer aldı. Bu listedeki ilaç sayısı da 117 oldu. İki listedeki toplam ilaç sayısı 151 oldu. İkinci listede yer alan ilaçlar arasında Tamiflu da yer aldı.

2017 yılında başladı

İlaçta yerelleşme çalışmaları, resmi olarak 2017 yılında başladı. Bu kapsamda, daha önce, Türkiye’de üretilmeyen ithal ilaçların “tedavinin sağlanmasında gerekli güvencenin sağlanması kaydıyla”, SGK’nın ödeme listesinden çıkarılacağı açıklandı ve firmalarla masaya oturuldu. Bu kapsamda ilk aşamada yüzde 50 pazar payına sahip olan ve piyasada 3 eşdeğeri bulunan ilaçlar için sektörle pazarlık yapıldı. Türkiye’de üretilmesi konusunda uzlaşma sağlanan ilaçlar geri ödeme listesinde korunurken, yurt içinde üretilmesi kabul edilmeyen 54 ilaç “birinci aşama yerelleşme kapsamında” listeden çıkarıldı. SGK’nın geçen hafta duyurduğu listede birinci aşamaya 34 ilacın daha eklendiği görülüyor. 

700 milyon liralık kısım 

İLAÇTA yerelleşme müzakerelerinde amaç, ilaç firmalarını Türkiye’de üretime yönlendirerek cari açığı sınırlamak. Daha önce yapılan açıklamalarda ilk aşamada yapılan görüşmelerde 700 milyon TL’lik üretimin Türkiye’ye kaydırıldığı, ikinci turla birlikte hedefin 2 milyar TL’yi geçmek olduğu açıklanmıştı. İlaçta yerelleşme görüşmeleri kapsamında aşamalar halinde ithalden imale geçiş süreçleriyle 6.1 milyar TL’lik ilaçta yerelleşme olması hedefleniyor. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da daha önce yaptığı açıklamada, “Çalışmaların neticesinde ilaçta yerelleşme kutu bazında yüzde 80’lere ulaşmıştır. Fiyat bazında ise yüzde 50’lere yaklaşılmıştır” demişti.

Anahtar Kelimeler:

sosyal guvenlik kurumu geri odeme ilac

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
6
1) m. murat (dr)
24.05.2018 11:15:41
Çok geç kalınmış bir hamle. Cari açık patladıktan sonra mı?!
People
7
2) OSMAN (DOKTOR)
24.05.2018 11:09:13
BEN DOKTOR OLARAK HERGÜN SGK YIMI TAKİP EDİCEM,HANGİ İLACI VERİCEKSEN VERDE EŞDEĞER OLARAK ECZANE SİSTEMİNDE KABUL ET KARDEŞİM,BU NE SAÇMALIK,SİSTEMLE BU KADARDA OYNANMAZKİ,EŞDEĞERİNİ ÖDE,İNSANLARA ECZANE HASTANE ARASINDA GİT GEL AZABINI ÇEKTİRME...
People
16
3) Dr. Cevdett (Cerrah)
24.05.2018 11:06:44
Bizim SSK'nın yerli ilaç üreten fabrikaları vardı. Onlar ne oldu? Bilen varsa yazsın. Atmasyon yapmadan sadece gerçek bilgileri yazsın bilen arkadaşlar. SSK eczanelerinden o ilaçlar çok ucuza veriliyordu.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
ak parti saglik hedefleriosman varol piyade tugayiege universitesi tip fakultesi kutsal turhan ozer makay necdet budak mustafa goncapropriyoseptif duyu uskudar universitesi defne kayaersin aksay turkiye acil tip dernegi acil tip uzmanlariMuharrem İnce İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesikonya beyin ameliyati aort diseksiyonuKKKA sivasengelli ve yasli refakat birimi ahmet baha ogutken feramis ender gungunesd vitamini eksikligi rachida rafiqşehir hastaneleri pelin çift Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğansosyal guvenlik kurumu geri odeme ilac
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.