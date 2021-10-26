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İlber Ortaylı: Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız
Türk Tarihi Profesörü İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık sisteminde yaşanan sorunlara tepki gösterdi. Ortaylı, "Bu densizliğin sınırları nerede duracak?" ifadelerini kullandı.
İlber Ortaylı: Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız

İlber Ortaylı

26 Ekim 2021 12:16 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - İlber Ortaylı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanların uğradığı şiddete ve maaşlarının yeterli olmamasına da değindi. 

Tıp eğitimi alan öğrencilerin yabancı ülkelere gitmek istediğini dile getiren Ortaylı, "Avrupa’nın en fedakâr personeli yurtlarından kaçmak zorunda kalıyor. Hastanesiz kalmayı hak eden bir toplum muyuz?" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında geçmişte görev yapan Sağlık Bakanlarına da eleştiride bulunan Ortaylı şu sözleri kullandı:

"Felemenkçe, İsveççe, Almanca gibi dilleri öğreten kurslar, doktor ve sağlık personeli dolu.
Ne yapsınlar ki? Maaşlar ortada; 7-8 Bin TL'ye şu hayat pahalılığında mütehassıs doktor mu çalıştırılır?

Üstelik bir de doktor, hemşire dövme modası devam ediyor.
Hele en sonuncu hadise (yani üç hemşireyi bir mücrimin esir alması) eğer dış kaynaklı, tipik bir organizasyon değilse şaşarım.

Çünkü pandemi krizinde Batı’daki tıbbi personelin gayret ve beceri yönünden bizimkilere yetişemeyeceği anlaşıldı.
Açığı böyle kapatmak istemedikleri ne malum? Deli geçinen herif, ambulansın içinde hastaneye girmiş ve üç hemşiremizi rehin alarak ortalığı birbirine katıyor.

Şayet deliyse tımarhane, psikiyatri klinikleri nerede? Bunu düzenleyen kanun neden hazırlanmıyor?

Hastaneler personel kıtlığına uğramaya başladı. Avrupa’nın en fedakâr personeli yurtlarından kaçmak zorunda kalıyor.
Hastanesiz kalmayı hak eden bir toplum muyuz? İki asırdır evlatlarımızı tıp alanında büyük fedakârlıkla yetiştirdik.
Bu densizliğin sınırları nerede duracak? Adamın biri, geçmişte bakan oldu, gelip hastanelerin kapısından T.C. rumuzunu kaldırmakla iş yaptığını zannetti, amacı belli. Beriki gelip “Sağlık personeli sizin hizmetinizdedir” diyor.
Roma’nın “Patrici” beyleri bile Yunanlı köle hekimler için böyle edepsiz laf kullanmamıştır.

Ne zaman akıllanacağız ve herkese haddini bildireceğiz? Zorbalık çıkmadan evvel aklıselim hukuki tedbirlerle işin sağlanması gerekir.
Nelere maruz kalacağımızı tasavvur etmek bile istemiyoruz."

Anahtar Kelimeler:

ilber ortayli hekim hemsire saglik calisanlari

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31
1) mustafa (dr)
26.10.2021 17:02:19
Memleketin akıllı insan camiadan olmasa da sorunu görüyor..Bu camiadan olan kendi meslektaşın koltuğa oturduğunda sorunu görmezden geliyor ve çözüm üretecek politikalar geliştirmiyor...NEDEN?? Hangi politikalarla beyin göçünü önleyeceksiniz ?Yeni mezun idealleri olan dr. neden felemenkce, almanca öğrenmek istiyor? Bindiğiniz dalı kesmiyor musunuz??
Soruma kendimce verebileceğim tek cevap var; NİTELİĞİN kıymetini bilmiyor,NİCELİĞE aşıksınız...
People
32
2) mustafa özyörük (diş hekimi)
26.10.2021 15:43:11
İlber hocam ağzına sağlık
People
17
3) Ömer (uz dr)
26.10.2021 15:13:20
haklısın hocam 3-5 üniversite okumamışlar kalkmış cahil cahil konuşuyorlar işte :)
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