İlber Ortaylı'dan sağlıkta şiddete tepki: Saldırılar ahlak ve insanlık dışı!

Türk Tarihi Profesörü İlber Ortaylı Hürriyet'te kaleme aldığı köşe yazısında sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son zamanlarda arttığını ifade ederek bu durumun ritüel haline getirildiğini şu sözlerle ifade etti:

"Son 20 yıldır hastane personeline saldırı âdet hâline geldi. Hatta bunu ritüel haline getiriyorlar. Hiç değilse 80 yaşında amcaları vefat ettiğinde hastanenin camlarını indirmek âdet oldu. Son zamanlardaki saldırılar ahlak ve insanlık dışı. Geçen hafta bir hemşire hanımın üstüne bir baba oğul saldırdı. Bu iki sapık üstelik hamile olan hemşireye tekmeyle girişmişler. Birisi de son olarak Kartal’da silahlı saldırıda bulundu."

Sağlık Bakanlığına da eleştirilerde bulunan Ortaylı yakında sağlık personeli kalmayacağını kaydetti. Ortaylı şu sözlere yer verdi:

"Sağlık Bakanlığı baştan aşağı sukutuhayal konusudur. Gürültülerle vadettikleri maaş artışları beklentilerin altında. Siz bu gibi ücretlerle bu salgınlarla baş edecek personeli bırakın elde tutmayı; nasıl doyuracaksınız? Bakanlık yetkilileri kendilerini methetmekten vazgeçip sağlık personelinin sıkıntılarıyla ciddi şekilde ilgilenmeli, yoksa yakın gelecekte hekimsiz ve hemşiresiz kalacağız."