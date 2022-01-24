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İlber Ortaylı'dan sağlıkta şiddete tepki: Saldırılar ahlak ve insanlık dışı!
Kaleme aldığı son köşe yazısında sağlıkta şiddeti işleyen İlber Ortaylı son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin adet haline geldiğini ifade ederek bu saldırıların ahlak ve insanlık dışı olduğunu ifade etti.
İlber Ortaylı'dan sağlıkta şiddete tepki: Saldırılar ahlak ve insanlık dışı!

İlber Ortaylı

24 Ocak 2022 14:40 - Hürriyet
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Türk Tarihi Profesörü İlber Ortaylı Hürriyet'te kaleme aldığı köşe yazısında sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son zamanlarda arttığını ifade ederek bu durumun ritüel haline getirildiğini şu sözlerle ifade etti:

"Son 20 yıldır hastane personeline saldırı âdet hâline geldi. Hatta bunu ritüel haline getiriyorlar. Hiç değilse 80 yaşında amcaları vefat ettiğinde hastanenin camlarını indirmek âdet oldu. Son zamanlardaki saldırılar ahlak ve insanlık dışı. Geçen hafta bir hemşire hanımın üstüne bir baba oğul saldırdı. Bu iki sapık üstelik hamile olan hemşireye tekmeyle girişmişler. Birisi de son olarak Kartal’da silahlı saldırıda bulundu."

Sağlık Bakanlığına da eleştirilerde bulunan Ortaylı yakında sağlık personeli kalmayacağını kaydetti. Ortaylı şu sözlere yer verdi:

"Sağlık Bakanlığı baştan aşağı sukutuhayal konusudur. Gürültülerle vadettikleri maaş artışları beklentilerin altında. Siz bu gibi ücretlerle bu salgınlarla baş edecek personeli bırakın elde tutmayı; nasıl doyuracaksınız? Bakanlık yetkilileri kendilerini methetmekten vazgeçip sağlık personelinin sıkıntılarıyla ciddi şekilde ilgilenmeli, yoksa yakın gelecekte hekimsiz ve hemşiresiz kalacağız."

 

Anahtar Kelimeler:

ilber ortayli saglikta siddet saglik calisanlari saldiri

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People
16
1) Dr (Dr)
24.01.2022 17:09:33
Okumuş, zeki, basiretli insanın hali başka. Sağlıkta çalışmadığı halde bizi anlıyor. Teşekkürler İlber Hocam
People
20
2) dr dallas'lı ceyar (Nrş uzmanı)
24.01.2022 16:07:15
yeni başlayan tıp bitiren kardeşlerime 16 yıllık bir beyin cerrahı uzmanı olarak tavsiyem...ister al kulak arkası yap ister al aklına yaz...

Bu toplumda DOKTOR olacaksan eğer kapital düzende dişe diş başa baş savaş ve paranı kazan!!!...sonuçta SENİ HİÇ KİMSE SEVMEYECEK, TAKDİR ETMEYECEK VE HATTA SENDEN NEFRET EDECEK...!

yok eğer HEKİM olacaksan hemen kadir kıymet bilen bir ülkeye kapağı at...ACI ÇEKME!!!
People
11
3) Hasan Kerbiç (dr)
24.01.2022 14:59:39
yetkililer. sen salla başını,ben bilirim işimi diyordur. bunu okuyunca..
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