İlçe Hıfzıssıhha Kurulu karar aldı: İstanbul'dan gelenler karantinaya alınacak!

KASTAMONU-Doğanyurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, son günlerde ilçede artış gösteren koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek amacıyla yeni tedbirler aldı.

İHA'nın haberine göre, Doğanyurt Kaymakamı Tahir Yılmaz başkanlığında toplanan Doğanyurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, 7 Kasım Cumartesi gününden itibaren İstanbul'dan ilçeye gelen vatandaşlara 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca, kafe, kahvehane, çay ocakları vb. işletmelerin en geç saat 20.00’de kapanmasına, cenaze nedeniyle yemek ve mevlit organizasyonlarının yasaklanmasına da karar verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarının ardından İstanbul için kritik bir uyarıda bulunmuştu. Bakan Koca, Twitter'da yaptığı açıklamada "İstanbul'daysanız, ayrılmayın. Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin" demişti. Koca, İstanbul'a gelmeyi düşünenleri de uyarmıştı.