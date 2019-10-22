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İlçe sağlık müdürü ve dalış ekibi meme kanseri farkındalığı için sualtında pankart açtı
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, aralarında İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ceren Avanos İnce ve denizkızı kostümlü kadınların bulunduğu dalış ekibi, meme kanseri farkındalığı için dalış yaptı ve sualtında pankart açtı.
İlçe sağlık müdürü ve dalış ekibi meme kanseri farkındalığı için sualtında pankart açtı
22 Ekim 2019 - DHA
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ANTALYA - Kemer İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 1- 31 Ekim tarihlerinin Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması dolayısıyla sualtı dalış etkinliği düzenlendi. Etkinliğe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ceren Avanos İnce, Kemer Otelciler Birliği (KETOB) Yönetim Kurulu Temsilcisi Ayşegül Uçar, dalgıçlar ve denizkızı kostümlü dalış ekibi katıldı.

Etkinlik için Kemer G-Marina'dan kalkan dalış teknesi, Kocaburun mevkiindeki Döküntü Taşlar'da demirledi. Burada özel dalgıç kıyafetleriyle suya dalan İlçe Sağlık Müdürü İnce, Ayşegül Uçar ve ekipler, su altında 'Erken teşhis hayat kurtarır. Ücretsiz kanser taramaları için KETEM'e ve aile hekimlerinize başvurunuz' yazılı pankart açtı. Etkinlik kapsamında sualtında bulunan 7 dalgıcın fotoğraf ve videoları ise sualtı fotoğrafçısı ve 3 yıldız dalış eğitmeni Adnan Büyük tarafından çekildi.

'KANSERDE ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİDİR'

Dr. Ceren Avanos İnce, dalışın meme kanserinde farkındalık yaratmak ve bu konuya ilgi çekmek için yapıldığını belirtti. Dr. İnce, "Meme kanseri ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Türkiye'de kadınlarda görülen her 4 kanserden biri meme kanseridir. Meme kanserinden korunmada en önemli faktör, kadının bilinçlenmesidir. 20- 40 yaş arası her kadının ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapması, 2 yılda bir de doktora giderek meme muayenesi yaptırması gerekmektedir. 40- 69 yaş arası kadınlarda da her ay kendi kendine meme muayenesi yapması, yılda bir doktora giderek meme muayenesi yatırması ve 2 yılda bir de mamografi çektirmesi gerekmektedir. İlimizde sağlıklı hayat merkezlerinde bulunan kanser, erken teşhis tarama ve tedavi merkezlerinde tüm kanser taramaları ücretsiz yapılmaktadır. Halkımızı davet ediyoruz. Kanserde erken teşhis önemlidir. Kendinize erken teşhis şansını verin ve kanser taramalarınızı yaptırın" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

meme kanseri ceren avanos ince

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