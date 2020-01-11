Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İletişim Başkanlığından dünya genelinde korona virüs durumu hakkında paylaşım | 5 Nisan 2020
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip korona virüsün (Covid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
İletişim Başkanlığından dünya genelinde korona virüs durumu hakkında paylaşım | 5 Nisan 2020
06 Nisan 2020 09:25 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 250 bini geçtiği, 68 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 257 binden fazla kişinin iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 22.00 itibarıyla korona virüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
Türkiye'de 27 bin 069 vaka, 574 ölüm, bin 42 kişi taburcu oldu. İtalya'da 128 bin 948 vaka, 15 bin 887 ölüm, 21 bin 815 kişi taburcu oldu. İspanya'da 130 bin 759 vaka, 12 bin ölüm,38 bin 080 kişi taburcu oldu. Çin'de 81 bin 669 vaka, 3 bin 329 ölüm, 76 bin 964 kişi taburcu oldu. İran 58 bin 226 vaka, 3 bin 603 ölüm, 19 bin 736 kişi taburcu oldu. Fransa'da 89 bin 953 vaka, 8 bin 078 ölüm, 15 bin 438 taburcu kişi oldu. ABD'de 327 bin 871 vaka, 9 bin 325 ölüm, 16 bin 700 kişi taburcu oldu. Birleşik Krallık'ta 47 bin 806 vaka, 4 bin 934 ölüm, 135 kişi taburcu oldu. Hollanda'da 17 bin 851 vaka, bin 766 ölüm, 250 kişi taburcu oldu. Almanya'da 98 bin 765 vaka, bin 524 ölüm, 26 bin 400 kişi taburcu oldu.”

 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 vaka sayisi olu sayisi taburcu sayisi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.