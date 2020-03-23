İletişim Başkanlığı'ndan 'koronavirüs' bilgilendirmesi

İletişim Başkanlığı, güvenlik ve dış politikadaki gelişmelere ilişkin bilgilendirmede bulundu. 10 sayfalık bilgilendirme metninde, bölgede ve dünyada öne çıkanlar, koronavirüs salgını, terörle mücadele ve Doğu Akdeniz alt başlıkları altında ele alındı. Bilgilendirmede ayrıca, ulusal makamların açıklamaları, uluslararası resmi açıklamalar, uluslararası medya yansımaları ve yorum-analiz kısımları yer aldı.

65 YAŞ ÜSTÜNDEKİLERİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA DEĞİŞİKLİK

Tüm lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinin bu gece itibarıyla sadece 'paket servis' ve 'gel-al' benzeri şeklinde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vereceği hatırlatılan bilgilendirmede, "İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı genelgesine ek yapıldı. Buna göre; yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında, kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere, hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri kamu görevlileri, kamu hizmeti yürütenler ile eczacılar sınırlamadan muaf tutulacak" denildi. Bilgilendirmede ayrıca, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar durdurulduğu kaydedildi.

'DÜNYA GENELİNDE 13 BİN 69 KİŞİ ÖLDÜ VE 95 BİN 829 KİŞİ İYİLEŞTİ'

Salgına ilişkin dünyadaki gelişmelerin de aktarıldığı bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Almanya ve Hollanda'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla belirli camilerde, bazı vakitler hoparlörden ezan okunmasına izin verildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı. İtalya'da bir ay önce 1 ölü ve 6 vaka ile başlayan ve bugün itibarıyla 4825'i ölü, toplam Kovid-19'lu sayısı 53 bin 578 ulaştı. İran'da Kovid-19 nedeniyle 129 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 1685'e, vaka sayısı ise 21 bin 638'e yükseldi. İspanya'da Kovid-19 salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı, düne göre 394'lük artışla 1720'ye, vaka sayısı ise 3646'lık artışla 28 bin 572'ye yükseldi. Yunanistan'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yarın saat 06.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi. Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 308 bin 547 olarak bildirdi. Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 13 bin 69 kişi öldü ve 95 bin 829 kişi iyileşti."

ÜLKELERDEKİ KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE TABURCU SAYILARI

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüs salgınının görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığ'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 340 bin 400'ü geçtiği, 14 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 97 bin 500'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamaya göre; saat 00.00 itibarıyla ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Türkiye: 1236 vaka, 30 ölüm,

İtalya: 59 bin 138 vaka, 5476 ölüm, 7024 taburcu,

Çin: 81 bin 54 vaka, 3261 ölüm, 72 bin 440 taburcu,

İspanya: 28 bin 603 vaka, 1756 ölüm, 2125 taburcu,

İran: 21 bin 638 vaka, 1685 ölüm, 7635 taburcu,

Fransa: 16 bin 18 vaka, 674 ölüm, 2200 taburcu,

ABD: 38 bin 757 vaka, 400 ölüm, 178 taburcu,

Birleşik Krallık: 5638 vaka, 281 ölüm, 93 taburcu,

Güney Kore: 8897 vaka, 104 ölüm, 2909 taburcu,

Almanya: 24 bin 806 vaka, 93 ölüm, 266 taburcu.