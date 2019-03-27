SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İletişimciler Endometriozis'e dikkat çekti
Mart ayındaki Endometriozis Farkındalığı için Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından etkinlik düzenlendi.
İletişimciler Endometriozis'e dikkat çekti
27 Mart 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Endometriozis Türkiye’de her 10 kadından birinde görülüyor. Endometriozisle ilgili farkındalığı artırmak için Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından etkinlik düzenlendi.

İletişimcileri, sağlık çalışanlarını ve halkı biraraya getiren etkinlik, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde yapıldı. Bandoyla beraber kampüs içi öğrencilerin yürümesi sonrası, Endometriozisle ilgili bilgilerin tazelendiği bir toplantı düzenlendi. 

 

 

Toplantı açılışında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr.Deniz Sezgin daha önce başka hastalıklarla ilgili de farkındalık etkinlikleri yürüttüklerini belirterek ‘İletişim Fakültesi olarak sağlık konusunda farkındalık sağlamak çok önemli. Bir şeyi bilirseniz farkında olursunuz, bu toplantıyla biz de bunu amaçladık. Endometriozis sadece kadınların değil tüm toplumun farkında olması gereken bir konu’ diye konuştu.

Toplantıda Dr.Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr.Yaprak üstün ve Doç.Dr.Onur Topçu da birer konuşma yaparak, hastalık hakkında bilgi verdi.

Anahtar Kelimeler:

endometriozis ankara universitesi iletisim fakultesi docdrdeniz sezgin

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
ek gösterge 3600 sağlık bakanı fahrettin Koca endometriozis ankara universitesi iletisim fakultesi doc.dr.deniz sezgin sağlıkta şiddet ismail rüştü cirit sağlık çalışanı doktor hekim özel tıp merkezi sanık doktor teknisyen anestezi uzmanı diyabet obezite tip-2 diyabet kızamık salgın kızamık filistin sağlık çalışanı şehit ankara üniversitesi Deniz Kumbasar erkan ibiş Günhan Gürman Fleksible Üreteroskopi Fedile Aydemir böbrek taşı Kemal Ertaş epilepsi yeditepe üniversitesi Canan Aykut Bingöl karaciğer nakli hakan çor Kamil Yalçın Polat veteriner sağlık hizmetleri devlet hizmet yükümlülüğü mecburi hizmet sağlık bakanlığı Kuzey Kore doktor hekim doğum Maine Tıp Merkezi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
27/03-30/03 18. Nefroloji Kış Okulu NEFROLOJİ KIBR
03/04-05/04 2.Güncel Kan Hastalıklar Kongresi HEMATOLOJİ ANTA
03/04-06/04 13.Uluslararası Türk Omurga Kongresi BEYİN VE... İZMİ
04/04-06/04 Ulusal Kan ve Kemik iliği Nakli Kongresi HEMATOLOJİ KIBR
03/04-07/04 7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu ENFEKSİYO... ANTA
04/04-07/04 9. Nöroimmünoloji Okulu İMMÜNOLOJİ MUĞL
05/04-07/04 TOD Nisan Kursu GÖZ... ANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.