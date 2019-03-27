İletişimciler Endometriozis'e dikkat çekti

Endometriozis Türkiye’de her 10 kadından birinde görülüyor. Endometriozisle ilgili farkındalığı artırmak için Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından etkinlik düzenlendi.

İletişimcileri, sağlık çalışanlarını ve halkı biraraya getiren etkinlik, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde yapıldı. Bandoyla beraber kampüs içi öğrencilerin yürümesi sonrası, Endometriozisle ilgili bilgilerin tazelendiği bir toplantı düzenlendi.

Toplantı açılışında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr.Deniz Sezgin daha önce başka hastalıklarla ilgili de farkındalık etkinlikleri yürüttüklerini belirterek ‘İletişim Fakültesi olarak sağlık konusunda farkındalık sağlamak çok önemli. Bir şeyi bilirseniz farkında olursunuz, bu toplantıyla biz de bunu amaçladık. Endometriozis sadece kadınların değil tüm toplumun farkında olması gereken bir konu’ diye konuştu.

Toplantıda Dr.Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr.Yaprak üstün ve Doç.Dr.Onur Topçu da birer konuşma yaparak, hastalık hakkında bilgi verdi.