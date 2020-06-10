İlk 5 tercihi Tıp'tı! Sağlık çalışanlarından özür dilemişti! Ama merkeze çekildi!

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle 41 ilin valisi değişti. 23 ilin valisi yeni illere atandı. 8 ilçenin kaymakamı da çeşitli illere vali olarak atandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI SUÇLAMIŞTI

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş merkeze çekilen isimler arasında yer aldı. Erdoğan Bektaş, nisan ayında düzenlediği basın toplantısında sağlık çalışanlarıyla ilgili sözleri nedeniyle eleştirilmişti.

Vali Bektaşın tepki çeken açıklaması şu şekildeydi:

“Her türlü tedbir alınmasına rağmen maalesef sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Tüm arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olay oldu. Normalde sağlıkçılarımızın bize götürdüğü yük olmasaydı bugün belki de geri dönüşü konuşuyor olacaktık”