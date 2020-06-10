Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İlk 5 tercihi Tıp'tı! Sağlık çalışanlarından özür dilemişti! Ama merkeze çekildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, 41 ilin valisi değişti. Sağlık çalışanlarıyla ilgili sözleri gündeme gelen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Bakanlık merkezde bulunan bir göreve atanan valiler arasında yer aldı.
İlk 5 tercihi Tıp'tı! Sağlık çalışanlarından özür dilemişti! Ama merkeze çekildi!
10 Haziran 2020 09:26 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle 41 ilin valisi değişti. 23 ilin valisi yeni illere atandı. 8 ilçenin kaymakamı da çeşitli illere vali olarak atandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI SUÇLAMIŞTI

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş merkeze çekilen isimler arasında yer aldı. Erdoğan Bektaş, nisan ayında düzenlediği basın toplantısında sağlık çalışanlarıyla ilgili sözleri nedeniyle eleştirilmişti.

Vali Erdoğan Bektaş: Sağlıkçılar hem kendilerini sıkıntıya sokuyorlar, hem bizi sıkıntıya soktular

 

Vali Bektaşın tepki çeken açıklaması şu şekildeydi:

“Her türlü tedbir alınmasına rağmen maalesef sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Tüm arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olay oldu. Normalde sağlıkçılarımızın bize götürdüğü yük olmasaydı bugün belki de geri dönüşü konuşuyor olacaktık”

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş sağlık çalışanlarından özür diledi

 

Anahtar Kelimeler:

vali zonguldak valisi erdogan bektas saglik calisanlarini suclamisti

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.