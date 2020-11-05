Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İlk 800 bine girdiler; Yurt dışında tıp fakültesine kayıt yaptırıp Türkiye'ye yatay geçiş yaptılar
Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite sınavlarında ilk 1000'e girenlerden yurt dışındaki üniversitelere kayıt yaptıranlara, pandemi koşulları nedeniyle "Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş olanağı" tanınmasına ilişkin uygulamaya dayanılarak bazı yerlerde usulsüz yatay geçiş yapıldığını doğruladı. Üniversite sınavında 800 bininci olup tıp fakültesine kayıt yaptıranlar olduğuna dair şikayetler gündeme gelmişti.
İlk 800 bine girdiler; Yurt dışında tıp fakültesine kayıt yaptırıp Türkiye'ye yatay geçiş yaptılar

İddiayı doğrulayan Saraç, "700-800 bininci" ifadesinin "iyimser" bir rakam olduğunu belirterek daha alt sıralarda olup da yurt dışından yatay geçiş yapan öğrenciler olduğu belirtti

05 Kasım 2020 09:45 - BBC TÜRKÇE AYŞE SAYIN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Bir milletvekilinin, "üniversite sınavında 700-800 bininci sırada üniversite kazanıp, yurt dışında tıp fakültesine kayıt yaptıranların daha sonra Türkiye'deki özel üniversitelere yatay geçiş yaptığı" iddiasını doğrulayan Saraç, "Gelenlerle ilgili, mevzuata aykırı olanların kaydının silinmesi ile ilgili üniversitelere yazdık ama şöyle bir şey oluyor: Kayıt olduktan sonra idare mahkemeleri 'O bir müktesep haktır' diyor. Maalesef böyle de bir durum var" dedi.

BBC Türkçe'den  Ayşe Sayın'ın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), YÖK ve ÖSYM Başkanlığı'nın bütçeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyondaki görüşmeler sırasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve YÖK Başkanı Saraç, milletvekillerinin eleştiri ve sorularını da yanıtladı.

Saraç, yurt dışından yatay geçiş yapanların olduğunu doğruladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Komisyonda HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, "Türkiye'de üniversite sınavlarında 700 bin, 800 bininci olup yurt dışında tıp fakültesi, diş hekimliği gibi bölümlere kayıt yaptıranların pandemi gerekçesiyle Türkiye'de özel okullara kayıt yaptırdığını" söyledi.

İddiayı doğrulayan Saraç, "700-800 bininci" ifadesinin "iyimser" bir rakam olduğunu belirterek daha alt sıralarda olup da yurt dışından yatay geçiş yapan öğrenciler olduğu, ancak mahkeme kararlarının "kazanılmış hak" kararları nedeniyle bir şey yapamadıklarını anlattı:

"O nasıl kaynaklandı? Pandemi döneminde yurt dışında okuyan öğrencilerimiz ilk binde ise onların doğrudan geçişiyle ilgili bir karar almıştık. Bütün bu düzenlemeler, kanunlar ve mevzuatlar zaten dürüstlük esasında yapılır. Fakat fark ettik ki çok hızlı bir şekilde oraya kayıt yaptırıp yatay geçişle tekrar Türkiye'ye dönme yoluna giriyorlar.

"Dolayısıyla üniversitelere verdiğimiz o yetkide bir kısıtlamaya yeniden gitme durumumuz söz konusu oldu, uyarı yazdık ettik ama üniversitelerin yürüttüğü bir işlem. Gelenlere ne yapacaksınız? Gelenlerle ilgili, mevzuata aykırı olanların kaydının silinmesi ile ilgili üniversitelere yazdık ama şöyle bir şey oluyor: Kayıt olduktan sonra idare mahkemeleri 'O bir müktesep haktır' diyor. Maalesef böyle de bir durum var."

Anahtar Kelimeler:

yatay gecis tip fakultesi yurtdisi fakulte yekta sarac

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
25
1) A KEMAL ERDEMOGLU (Doktor )
05.11.2020 12:56:14
Hakkı ona tanıyanlardan hesap sor o zaman
People
55
2) dr (dr)
05.11.2020 12:21:39
Hukukta mutlak butlan diye bir kavram var. Eşlerden birisi evliyken ikinci bir evliliğe imza atmışsa, kanunlar çerçevesinde Mutlak Butlan ile bu bu evlilik sona erdirilebilir. ikinci evliliği hiç olmamış yanı butlan kabul edilir. mutlak butlan durumu hükmedilmiş bir olay ; hiç olmamış, yapılmamış sayılır, buda olaydan doğan veya kaybolan tüm hakları geçersiz kılar.Tıp fakültesine 40 bin altı sıralamadaki tercih yapamaz kuralı varken, bunu görmezden gelip, kazanılmış hak saymak başlı başına haksızlıktır. Böyle haksız yerleştirme, butlandır. mezun olsa da doktorluk yapamaz denmesi gerekir. Milyonlarca gencin hakkı yenmesin, adalete güven zedelenmesin.YÖK amca, yok amca olmasın.
People
13
3) HEKİM (HARİCİYE)
05.11.2020 11:52:39
Burada esas sorulması gereken soru; bu dilimdeki öğrenci neden elektrik-elektronik, bilgisayar veya makina müh. olmak istemez de hep tıp ister neden. Bitirebileciğini bildiği için mi? durum böyleyken, o zaman neden akıllı çocuklara tıp tercih etmeleri yönünde baskı yapılır.
People
17
4) erol t. (dr)
05.11.2020 11:18:49
yazıklar olsun...
People
28
5) se (uzm dr)
05.11.2020 10:42:46
Bir öğrenci nasıl olur da 700 bininci sıradan tıp fakültesine kayıt yaptırabilir, belli ki birilerinin torpilli çocuğu, yine belli ki kayıtları yapılarak oldu bittiye getirilip kazanılmış hak durumu yaratılmış. Bir zamanlar TUS(-) olup TUS'u bypass ederek uzman olanlar gibi!
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.