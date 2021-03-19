İlk 800 bine girenler tıp fakültesine geçmişti: YÖK suç duyurusunda bulundu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışında öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencilerin mağdur olmaması için yatay geçiş işlemlerinde bazı kolaylıklar sağlandığını hatırlattığı açıklamasında, iyi niyetle alınan kararların suistimal edildiğini bildirdi. YÖK tarafından yayımlanan basın açıklamasında, usulsüz yatay geçişlerin yapılmış olduğu ve bunların “özellikle Ukrayna’da bulunan bazı yükseköğretim kurumları üzerinden” gerçekleştiğinin tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarı sıralaması şartı aranan tıp, eczacılık, hukuk gibi programlara yurt dışından yatay geçiş yapacak kişilerde Dünya Üniversite Sıralamalarında ilk bin içinde yer alan yükseköğretim kurumlarında okuyanlar için bu başarı sırası aranmamaktadır. Söz konusu sıralamalarda ilk binde yer alan Ukrayna’daki bazı yükseköğretim kurumlarının, ‘yatay geçişte başarı sıralaması şartından muaf olabilmek için tercih edildiği, bazı öğrencilerin bu yükseköğretim kurumlarına usulsüz kayıt yaptırmış olduğu, kimilerinin kayıt işlemleri sonrası ilgili ülkede bir gün bile bulunmaksızın yükseköğretim kurumlarımıza yatay geçiş yaptığı’ anlaşılmıştır.

Ayrıca KKTC’de bulunan bazı üniversitelerde önce YKS’de başarı sıralaması kararı olanların dışındaki programlara kayıt yapılıp sonra başarı sıralaması olan Türkiye’deki ilgili programlara geçişin sağlandığı da Denetleme Raporlarına yansımıştır. Bir örnek verilmesi gerekirse; YKS başarı sırası 231 bin olan bir adayın önce Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programına kayıt yaptırdığı, ardından KKTC’deki bir üniversitenin Hukuk programına yatay geçiş yaptığı, sonrasında da buradan İstanbul’daki bir vakıf üniversitesi Hukuk programına mevzuata aykırı biçimde geçiş yaptığı görülmüştür.”

Kayıtlar iptal edilecek

Sağlanan yatay geçiş imkânının, fırsat eşitliğine aykırı bir kazanım elde etmek için kullanıldığının altı çizildiği açıklamada, bu durumun “kamu vicdanını” zedelediği de kaydedildi. Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

“İncelemeler sırasında ayrıca eksik belgelerle yatay geçişleri yapılmış öğrenciler de tespit edilmiş ve tüm bu hususlarla ilgili olarak ‘öğrenci yatay geçişlerinde mevzuata uygun hareket edilmesi ve ivedilikle gerekli belgelerin tamamlatılması; belgeleri uygun olmaksızın veya eksik belgeleri tamamlatılmaksızın usulsüz yatay geçiş yapmış veya yurt dışından öğrenci kabul kontenjanı çerçevesinde usulsüz alınmış öğrenciler ile ilgili olarak mevzuat hükümleri gereğince kayıt işlemlerinin iptal edilmesi’ üniversitelere bildirilmiştir.

Yurt içinde YKS sınavına yıllarca hazırlanan yüzbinlerce gencimize ve onların emeklerine haksızlık ederek özellikle YKS başarı sıralaması şartı bulunan tıp, hukuk, eczacılık gibi programlara fırsat eşitliğine aykırı ve usulsüz bir şekilde kayıt hakkı kazanmaya yönelik olan; küresel salgın döneminde yurtdışındaki öğrencilerimizin mağdur olmaması için alınmış, insani tarafı ağır basan kararlarımızın bir tür istismarı niteliğindeki bu girişimlerin asla kabul edilmeyeceği ve gereğinin yapılacağı bilinmelidir.”

YÖK’ün açıklamasında, bazı üniversiteler hakkında işlem başlatıldığı ve bazı üniversitelerin de sorumlular hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: