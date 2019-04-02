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İlk Adımda 100. yılda Hemşirelik Çalıştayı: Hasta beklentilerine mercek tutuldu
Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "Hastanın veya yakınının gözünden hizmetler daha iyi nasıl olabilir, bunu hedefleyerek bu çalışmayı yaptık. Belki Türkiye'de bu çalışmaya hasta yakınları ilk defa katılıyor. Hemşirelere, sağlık çalışanlarımıza hastaların gözünden bakmış olacağız." dedi.
İlk Adımda 100. yılda Hemşirelik Çalıştayı: Hasta beklentilerine mercek tutuldu
02 Nisan 2019 - AA
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İl Sağlık Müdürlüğünce gerçekleştirilen "İlk Adımda 100. yılda Hemşirelik Çalıştayı" kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yönetici, hemşire, hasta ile hasta yakınlarından oluşturulan çalışma gruplarından elde edilen verilerle şiddet başta olmak üzere sağlıkta yaşanan sorunların çözümüne ışık tutulması hedefleniyor. 

Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştayın kurtuluş mücadelesinin 100. yılı kapsamında düzenlendiğini söyledi.

Çalıştayda, hemşirelik mesleğinin sağlık sistemindeki etkisi, hastaların hemşire ve sağlık çalışanlarından beklentileriyle idarecilerin daha nitelikli sağlık hizmeti sunabilmesinin masaya yatırılacağını belirten Oruç, "Buradaki en büyük amacımız hasta ve yakınlarının sağlık çalışanlarından beklentilerini masaya yatırabilmek. Nitelikli, kaliteli, zamanında, doğru sağlık hizmeti sunabilmek için hemşirelerimizin bilgi birikimlerini artırabilmek, bu anlamdaki ihtiyaçlarını belirleyebilmek için çalıştayı yaptık." dedi.

Sağlık hizmetlerinin nitelikli sunulmasında hemşire ve ebeleri sistemin en büyük üyeleri olarak gördüklerini vurgulayan Oruç, "Hemşirelerimizi daha iyi anlayabilmek, hastalarımızın beklentilerini daha iyi ortaya koyabilmek, hemşire ve hastayla ilgili iletişimde yaşanabilecek sıkıntıları aşabilecek konuları ortaya koyup idarecilerin de isteklerini çıkartıp bir sonuç çıkarmak istiyoruz. Hasta yakınlarımızın çalıştayda olması, hem bizlere hem sağlık çalışanlarına pozitif katkı sağlayacaktır. Onların gözünden olaya bakmak, iletişimi daha güçlü yapıp sağlık hizmetimizi daha iyi sunmamızı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Çalışma gruplarından çıkan sonuçların bir raporda toplanacağını anlatan Oruç, elde edilen verilerin hasta memnuniyeti başta olmak üzere yapılacak çalışmalarda değerlendirileceğine işaret etti.

Sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında hasta ve hasta yakınlarıyla sağlık çalışanları arasında sorunlar yaşanabildiğini dile getiren Oruç, "Bizce yanlış olan onlar açısından doğru olabilir. Bunları masaya yatırarak hastanın veya yakınının gözünden hizmetler daha iyi nasıl olabilir, bunu hedefleyerek bu çalışmayı yaptık. Belki Türkiye'de bu çalışmaya hasta yakınları ilk defa katılıyor. Hemşirelere, sağlık çalışanlarımıza hastaların gözünden bakmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Oruç, sağlıkta en çok görülen sorunların başında iletişimin geldiğini, sorunun aşılamadığı zamanlarda şiddetin ortaya çıkabildiğini kaydetti.

Yaklaşık 20 yıldır hemşirelik yapan Elif Bağdatlı ise çalıştayda mesleklerinde yaşanılan sorunların ortaya konularak çözüm yolları arandığını aktardı.

Anahtar Kelimeler:

hemsire samsun il saglik mudurlugu muhammet ali oruc

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