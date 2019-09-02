SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İlk görüşte aşk için Türkiye'ye gelen hemşire: Yabancı olduğumu hissetmek istemiyorum
Ürdün'de hemşire olarak görev yaptığı hastanede ilk görüşte "aşık" olduğu Şükrü Kocataş ile evlenen 32 yaşındaki Filistin asıllı Ürdünlü Tesnim Müsellem Kocataş, eşi ve kızıyla birlikte Türkiye'de mutlu bir yaşam sürdürüyor
İlk görüşte aşk için Türkiye'ye gelen hemşire: Yabancı olduğumu hissetmek istemiyorum
02 Eylül 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İstanbul'da 6 yıldır mutlu bir hayat yaşayan Kocataş çiftinin bu evlilikten Sidre Aynur isminde kız çocuğu oldu.

Amman'daki Ürdün Üniversitesinin hemşirelik bölümü mezunu olan Kocataş, evliliğin ardından geldiği Türkiye'de bir süre sonra üniversite denklik belgesini alarak, Bağcılar'da özel bir hastanede hemşire olarak çalışmaya başladı.

"İlk görüşte aşık oldum"

Tesnim Müsellem Kocataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi Şükrü Kocataş ile tanışma, evlenme ve Türkiye'ye geliş hikayesini anlattı.

Türkiye'nin ve İstanbul'un çok güzel olduğunu, bu şehrin benzerinin bulunamayacağını dile getiren Kocataş, Türk kültürü, gelenek ve göreneklerinin kendisini çok etkilediğini söyledi.

Ürdün Üniversitesi Hastanesinde çalıştığı sırada eşinin hasta arkadaşını ziyaret ederken namaz kılmak için yanlışlıkla ameliyathane katına geldiğini aktaran Kocataş, "Koridorda kendisine yanlış yere geldiğini izah etmeye çalışırken tanıştık. İlk görüşte aşık oldum diyebilirim. Ona karşı içimde tuhaf his oluştu. Teklifinin ciddi olduğunu anlayınca görüşmeyi kabul ettim." dedi.

Kocataş, Türkiye'de dil bilmediği zaman bazen yabancılık çektiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Yabancı gelin olduğum için Türkiye'de dil konusunda çok yabancılık çektim. Çünkü evlendiğimde Türkçe bilmiyordum. O nedenle çok sıkıntı yaşadım ve biriyle konuştuğumda yabancı olduğum anlaşılıyordu. Halen kendimi Türkiye'de yabancı olarak hissediyorum ancak burayı ve ailemi çok seviyorum. Yabancı olduğumu hissetmek istemiyorum ancak bunu bana insanlar hissettiriyor. Eşimin ailesi çok sıcakkanlı. Anne ve babası beni gelin olarak değil çocukları olarak gördüler. Hem kayınvalidemi hem de kayınbabamı anne ve babamdan ayrı tutmam. Özellikle kayınvalidem bana, annem gibi davranıyor. Onların yanında yabancılık hissetmedim."

 "Türk kültüründen çok etkilendim"

Kocataş, Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) üniversite denklik başvurusunda bulunduktan yaklaşık 3 yıl sonra denklik belgesi aldığını anlatarak, "8 ay önce Bağcılar'da özel bir hastanede plastik cerrahi hemşiresi olarak çalışmaya başladım. İşe ilk başladığım zaman Türkçe konuşmama rağmen iş arkadaşlarım yabancılarla çalışmadığı için biraz zorlandım ancak zamanla birbirimize alıştık. Artık sorun yaşamıyorum." diye konuştu.

Türkiye ile Ürdün arasında coğrafi ve tarihi açıdan büyük farkların olduğunu dile getiren Kocataş, evlendikten sonra İstanbul'da doğal ve tarihi birçok mekanı görme şansı bulduğunu kaydetti.

Kocataş, Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunun altını çizerek, "Havası güzel ve yeşilliği bol bir ülke. Türkler merhametli. Beni Türk kültürü, gelenek ve görenekleri arasında en çok etkileyen Türklerin çok saygın, temiz, kibar ve büyüklerine karşı saygılı bir millet olması. Önceliklerinin vatan olması da beni çok cezbetti. Biz de vatanımız Filistin'i görmeden hasretle büyüdüğümüz için vatan sevgisinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Dedemin dedesi vatanımız Filistin'de büyük bir aşiret lideriydi. Daima Osmanlı Devleti'yle hareket ediyordu. Osmanlı'dan sonra sıkıntılı günler yaşamışlar." ifadelerini kullandı.

"Her şey o anda oldu"

Tesnim Müsellem Kocataş'ın eşi 37 yaşındaki Şükrü Kocataş da eşiyle 2 yıl süren tanışma döneminin ardından 4 ay nişanlı kaldıktan sonra evlendiklerini söyledi.

"Bizimkisi hakikaten ilk görüşte aşk oldu. Ben o anda Tesnim ile evleneceğimi hissettim." diyen Kocataş, şunları kaydetti: 

"Eşim gibi birini Türkiye'de arasam bulamazdım. Kendisine, 'Bir Türk ile evlenir misin, vatanını terk eder misin?' diye sordum. 'Evet' dedikten sonra ailelerimiz görüştü ve evlendik. Onunla tanıştığım güne kadar ikimiz de evliliği düşünmüyorduk. Her şey o anda oldu. Nasipmiş. Çocuklarımıza iki dil öğretip öncelikleri vatan olmak kaydıyla Ümmet-i Muhammed'e doğru şekilde köprü olmalarını istiyoruz. Evlendiğimizde de gayemiz buydu."
 

Anahtar Kelimeler:

hemsire

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
mardin kadına şiddet Suşehri Devlet Hastanesi Mustafa Uğurlu TÜSEB Adil Mardinoğlu Hasan Türkez hekim doktor süleyman albayrak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca trans yağ Sağlığa Evet Derneği Türk Kardiyoloji Derneği RTÜK CİMER KAHEV Demet Başer Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Lilly Türkiye Defne Orhun Miss England güzel doktor diz hastalıkları ortopedi Mehmet Aşık merdiven Akdeniz Üniversitesi Ömer Özkan batı nil virüsü Özer Akgül Adana Şehir Hastanesi psikiyatri aikido hekim fotoğraf sergisi Ufuk Akdıkan hemşire Sağlık Bakanlığı Ahi Evran Üniversitesi doktor uçak doktor hemşire ŞANLIURFA Sağlık Müdürlüğü Merva Tekçe Suruç Devlet Hastanesi menopoz meme kanseri Oxford Üniversitesi kanser onkoloji sigara Fikri İçli ilaç takip sistem ilaç ruhsatı Sağlık Bakanlığı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
20/09-20/09 7. Geriatri Günleri GERİATRİ İZMİ
19/09-22/09 14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi ROMATOLOJİ KIBR
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.