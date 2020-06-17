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İlk kez bir oyun tedavide kullanılmak üzere reçeteyle satılabilecek
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların tedavisinde kullanılması amacıyla ilk kez bir video oyunun reçeteli olarak satılmasını onayladı.
İlk kez bir oyun tedavide kullanılmak üzere reçeteyle satılabilecek
17 Haziran 2020 09:33 - AA
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ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların tedavisinde kullanılması amacıyla ilk kez bir video oyunun reçeteli olarak satılmasına izin verdi.

FDA'dan yapılan açıklamada, Akili Interactive tarafından geliştirilen "EndeavorRx" isimli oyuna pazarlama izni verildiği bildirildi.

Söz konusu oyunun 600 çocuk üzerinde 7 yıl süren çalışmalar sonucu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların tedavisinde kullanılabileceğinin belirtildiği açıklamada, 8-12 yaş arasındaki çocuklarda dikkat işlevini geliştirmek amacıyla EndeavorRX adlı oyunun reçeteli ilaç olarak satılmasına izin verildiği kaydedildi.

Açıklamda, oyunun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla ilişkili semptomları iyileştirmeyi amaçlayan ilk dijital terapi olmasının yanı sıra FDA tarafından pazarlama yetkisi verilen ilk oyun tabanlı tedavi olduğu aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:

abd gida ve ilac idaresi fda video oyunun receteli olarak satilmasi

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