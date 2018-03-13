İlk 'Sağlık Teknolojileri Liderleri Zirvesi' kronik hastalıklara odaklanıyor

Sağlık kurumlarını bütünleşik bir yapı içerisinde diğer kurum ve kuruluşlarla bir araya getirerek küresel başarılar elde etmeyi amaçlayan MarlinPlus tarafından bu yıl birincisi düzenlenen “Sağlık Teknolojileri Liderleri Zirvesi” 27 Mart günü Swissotel Bosphorus İstanbul’da gerçekleştirilecek. Sağlık, sağlık sigortacılığı, medikal, bilişim, telekomünikasyon ve teknoloji sektörlerinin liderleri ile sağlık sektörü girişimcilerinin buluşacağı zirve toplantısında ana tema kronik hastalıkların yönetilmesinde entegre çözümler olacak. Zirvede ayrıca kronik hastalık yönetim sistemlerinin bilinirliğinin artırılması, tüm paydaşların bir araya gelerek ortak çözüm alternatifleri üretmesi ve sürdürülebilir sağlık sisteminin yaygınlaştırılması konuşulacak.

Entegre teknoloji hekimin de hastanın da hayatını kolaylaştırıyor

Kronik hastalıkların teşhisi, tedavisi ve izlenmesi için geliştirilen teknolojiler, medikal ölçüm cihazlarıyla entegre çalışan sistemler, veri aktarım cihazları ve teknolojileri, veri aktarımında kişisel bilgilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması gibi yenilikçi sağlık teknolojilerine de yer verilecek zirvenin konuşmacılarından Memorial Sağlık Grubu, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, sanal hasta ziyaretlerinden bahsedecek. Son yıllarda akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla yaşamın içinde yer alan yeni uygulamaların operasyon sonrası hasta izlemi konusunda yenilikçi bir tutum çizdiğini söyleyen Sönmez, “İkinci bin yılın başlarında ayda 80-90 ameliyat yaptığımız dönemde yoğun bakımdan ayrılamıyorduk. Buradan yola çıkarak yoğun bakımda hastanın yanında olmadan nasıl izleriz sorusunun cevabına, ‘Uzaktan hasta takibi-Sanal vizit’ kavramına ulaştık,” dedi.

Zirvenin konuşmacılarından Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu ise kronik akciğer hastalıklarının tanı, kullanılan ilaçların maliyetleri ve harcanan emek hesaba katıldığında, yılda 5-5,5 milyar liralık bir bütçe yükü getirdiği konusunda bilgiler verirken internet tabanlı teknolojilerin sağlık sektöründe kullanılmasıyla ilgili yenilikleri aktaracak.

İleri teknoloji ile kronik hastalıklar kontrol altına alınabilecek

“Bu zirve, ülkemizde sağlık ve teknolojinin kesiştiği alandaki boşluğu doldurmaya aday görünüyor,” diyen Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. M. Temel Yılmaz, zirveyle ilgili görüşlerini şöyle açıkladı: “Son yirmi yılda dünyada sağlık alanında baş döndürücü bir hızla yeni teknolojiler gelişiyor. Yeni teknolojiler, geleneksel hasta bakım, izlem ve tedavi yöntemlerindeki kuralları değiştiriyor, kurallar yeniden yazılıyor. Son yıllarda hastane ve sağlık merkezlerindeki polikliniklere başvuran hasta sayısı katlanarak arttı. Sağlık ekipleri kronik hastalık yönetiminde giderek daha da yetersiz kalmaya başladı. Hastalıkların kötü yönetimi kronik hastalıklara bağlı organ hasarlarının daha fazla artmasına, bu da kısır bir döngüyle iş yükünün çoğalmasına neden oldu. Tam bu noktada, yeni sağlık teknolojileri bir çözüm umudu olacak.”

Önleyici çözümler üretmek çok etkili

Zirvede konuşma yapacak olan Allianz Türkiye Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Pınar Oruç Lembet, hayata geçirdikleri Sağlık Destek Programı Diyabet Projesi’nden bahsederek, “Yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin yaşam kalitelerini artırmayı, hastalıklar yaşanmadan veya geri dönülmez sonuçlar yaratmadan önleyici çözümlerle onlara destek sağlamayı önemsiyoruz. Bu desteği, kronik hastalığı bulunan sigortalılarımıza sağlamayı hedeflediğimiz Diyabet Projesi de bu yönde attığımız adımlardan biri. Mayıs 2017’de başlattığımız projemizin detay ve sonuçlarını Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi’nde paylaşacağım” dedi.

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Genel Başkanı Reşat Bahat da zirve ile ilgili olarak “Bu tarz organizasyonlardan sonra hazırlanan raporların, siyasetin ve bürokrasinin bilgilendirilmesinde, sonuçların kamuoyuna sağlıklı duyurulmasında ciddi etkisi bulunmaktadır. Her zirve konuşan için de katılan için de bir öğrenme ortamıdır. Bu yönüyle sağlığın geleceği olan teknolojinin liderler toplantısını da çok önemsiyorum” dedi.