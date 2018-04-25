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İlk tüm cinsel organ nakli gerçekleştirildi
ABD’de Afganistan’da mayına basıp yaralanan askere penis ve testis torbası nakli yapıldı
25 Nisan 2018 -
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Amerika’da dünyanın ilk tüm cinsel organ nakli gerçekleşti. Baltimore kentindeki John Hopkins Üniversitesi cerrahları, Afganistan’da bir mayına basarak cinsel organlarını kaybeden bir askere penis ve testis torbası nakli gerçekleştirdi. 26 Mart’ta yapılan operasyon 14 saatten fazla sürdü.

Gazete Habertürk'ün haberine göre doktorlar askerin 3 ay içinde tamamen iyileşeceğini ve cinsel yaşamının normale döneceğini belirtti. İlk penis nakli ameliyatı 2014’te Güney Afrika’da yapılmıştı. Operasyon ekibi, askerin kimliğini saklı tutmak için ameliyat masasına bir cansız manken koyarak önünde poz verdi.

Anahtar Kelimeler:

transplantasyon cinsel organ

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
25.04.2018 12:48:15
Başka birisinin cinsel organını sadece fonksiyonunu gözeterek nakletmek ve en özel yaşamsal aktivitede kullanmaya kalkmak bana çok mekaniksel, duygusuzca geldi.
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