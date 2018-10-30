İlk Türk aşısının deneme süreci bitti... Gözler üretim sürecinde

Adını sıkça duyduğumuz bir hastalık, kırım kongo kanamalı ateşi hastalığı...
Son yıllarda görülme sıklığı azalsa da risk alanının geniş olduğu hastalık için Türk bilim insanları bir aşı geliştirdi. İlk Türk aşısı olma özelliğini taşıyan aşının ilk denemeleri sona erdi. Artık aşının üretim süreci bekleniyor.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|03/11-03/11
|IV. Davranış Nörolojisi ve Demans Okulu
|NÖROLOJİ
|İSTA
|31/10-03/11
|TMFTP 11. Ulusal Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|31/10-03/11
|Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|31/10-04/11
|2.Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi
|İMMÜNOLOJİ
|ANTA
|30/10-04/11
|28.Ulusal Türk Ortepedi ve Travmatoloji Kongresi
|ORTOPEDİ...
|ANTA
|31/10-04/11
|4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi
|ÜROLOJİ
|ANTA
|31/10-04/11
|44. Ulusal Hematoloji Kongresi
|HEMATOLOJİ
|ANTA