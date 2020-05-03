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İlk vurulan neferlerdendi! Kovid-19'u yenen 64 yaşındaki doktor alkışlarla taburcu edildi
Edirne'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 64 yaşındaki doktoru tedavi gördüğü hastaneden meslektaşları alkışlarla uğurladı.
İlk vurulan neferlerdendi! Kovid-19'u yenen 64 yaşındaki doktor alkışlarla taburcu edildi
03 Mayıs 2020 16:44 -
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Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Şevket Hüseyin Akpınar'a, 30 Mart'ta koronavirüs tanısı konuldu.

Çalıştığı hastanede tedavisine başlanan Akpınar'ın durumu kötüleşince yoğun bakım servisine alındı.

Dr. Akpınar, mesai arkadaşlarının çabaları ve desteğiyle koronavirüsü yenmeyi başardı.

Tedavisi tamamlanarak taburcu olan Akpınar'ı meslektaşları alkışlayarak hastaneden uğurladı.

Akpınar, kendisini alkışlayan sağlık çalışanlarına dönerek, "Meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. İlk vurulan nefer olarak yerden aldınız beni taşıyıp tekrar ayağa kaldırdınız, sonsuz teşekkürler ediyorum." diye konuşması, duygu dolu anlar yaşattı.

Anahtar Kelimeler:

dr sevket huseyin akpinar edirne sultan 1 murat devlet hastanesi

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