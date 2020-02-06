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İlkokul mezunu ama 'diş hekimiyim' diyerek hasta tedavi etti
Adana’nın Yumurtalık ilçesinde ruhsatsız muayene açarak vatandaşları tedavi ettiği belirlenen ilkokul mezunu sahte dişçi gözaltına alındı
İlkokul mezunu ama 'diş hekimiyim' diyerek hasta tedavi etti
06 Şubat 2020 - İHA
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ADANA - Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi, Atatürk Caddesi No 115 adresinde ilkokul mezunu C.E. isimli şahsın ruhsatsız diş muayenehanesi açtığı ve bu iş yerinde Yumurtalık ve Karataş ilçelerinden gelen vatandaşları tedavi ettiği belirlendi.

Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ile jandarma tarafından muayenehanede yapılan kontrolde diş koltuğu, alçı damak kalıpları, dolgu makinesi, damak yapıştırıcı makinesi, stelizatör makinesi, pense, ayna, çengel, kompresör, muayene isim ve alacak listesi ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli C.E.’nin gözaltına alındığı, ele geçen malzemelerin Adana İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındığı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:

ilkokul mezunu dis muayenehanesi tedavi

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