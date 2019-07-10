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İlkokulda “beyin” oldu… Şimdi Türkiye’nin önemli beyin cerrahlarından
Varolan en güzel şey diye nitelendirdiği beyin ile ilkokulda bir piyeste tanışan Prof. Dr. Türker Kılıç, DRx sahnesinde beynin kendi hayatını nasıl şekillendirdiğini izleyiciler ile paylaştı. Prof. Dr. Kılıç konuşmasında “Beyinden daha önemli daha yetkin bilgi işleyen bir sistem var, o da yaşamın kendisi” sözleri ile yaşamın bilgi üzerindeki anlamını vurguladı
İlkokulda “beyin” oldu… Şimdi Türkiye’nin önemli beyin cerrahlarından
10 Temmuz 2019 -
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Türkiye Klinikleri TV organizasyonu DRx, Recordati İlaç ve Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi sponsorluğunda İstanbul Emek Sineması’nda seyircisi ile ikinci kez buluştu. Doktorların “önce insan” olduğunu vurgulayan DRx konuşmacılardan Prof. Dr. Türker Kılıç “yaşam bilgi işleyen yaratıcılık oyunudur” sözleri ile DRx izleyicisinin karşısına çıktı. 

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı ve aynı zamanda beyin cerrahı olan Prof. Dr. Kılıç, yaşamın anlamını bilimde ve beyinde arayan bilim insanı olarak “ Hekimler de tüm insanlar gibi kendi yaşam felsefelerini yaşantıları üzerinden bir canlı performansa dönüştürüyorlar.” dedi. 

“Beyin benim için varolan en güzel şey”
Prof. Dr. Kılıç,  İsviçreli psikiyatr Jung’ın “Goethe Faust’u değil; Faust Goethe’yi yazdı” sözlerine ithafen “Bizim yaşam hikayemiz, iki taraflı bir hikaye. Biz hem yaşam hikayemizi yazıyoruz ama diğer yandan hikayemiz de bizi yazıyor. Dolayısıyla bu ikili ilişkiyi ben konuşmamı hazırlarken fark ettim.” dedi ve ekrana yansıtılan beyin görseli için “Bu gördüğünüz şey benim için varolan en güzel şey” ifadelerini kullandı. 

İnsan beyni ile ilgili yaptığı çalışmaları ve beyin üzerine araştırmaları ile bir ömür geçirmenin kendisine yaşam hakkında çok şey öğrettiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, beynin kendi hayatını nasıl etkilediğini vurguladı. 

“Beyinden daha önemli, bilgi işleyen sistem yaşam!”
Beyin ile ilgili ilk öğrendiği şeyin “Beynin vücut dengesini sağlayan bir organ olmasının ötesinde zihin yaratan bir organ” olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kılıç “beynin enformasyon işleyen en önemli gelişmiş sistem” düşüncesine ulaştıklarını belirtti. Bir süre sonra bu düşüncenin yanlışlığının fark edildiğini belirten Prof. Dr. Kılıç “Beyinden daha önemli daha yetkin bilgi işleyen bir sistem var, o da yaşamın kendisi.” sözleri ile yaşamın önemini vurguladı.  

 


Prof. Dr. Türker Kılıç beyin ile ilk tanışmasının, ilkokulda bir piyeste “beyin” rolü almasıyla başladığını belirterek “Nasıl oluyor da bin 500 gramlık etin düşünce ürettiğini anlamaya gayret ediyorum?” sorusunun yaşamını anlamlandırdığı belirterek DRx izleyicisine beyin ile ilişkisini şu sözler ile anlattı: 
“Yaşama bakış perspektifimiz, hem kendimizi hem de yaşamımızı anlamlandırmamızı sağlıyor. Bu süreç içerisinde hangi kapıdan bakıyorsak o açıdan kendimizi de yaşamımızı da görüyoruz. Benim beyin araştırmalarımdaki sürecim de bu şekilde yönlendirildi. Yani baktığım perspektif hem beyni hem de yaşamı ne şekilde algıladığımla ilişkili olarak bu süreç başladı. Bilime burada methiye düzmem lazım. Çünkü esas metodoloji bilimsel yöntemdir. Hiçbir şey bize zaten yaşanılanın, olanın kendiliğinden olağanüstü olduğunu bilim kadar öğretemez. “

 

 

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