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İlkokulu erteleme için sağlık raporu zorunluluğu kaldırılıyor
İlkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran kanun teklifinin yasalaşması halinde ilkokula kayıt erteleme için istenen sağlık raporu zorunluluğu kaldırılacak ve kayıt erteleme işlemleri kolaylaştırılacak.
İlkokulu erteleme için sağlık raporu zorunluluğu kaldırılıyor

ARŞİV

18 Haziran 2019 - AA
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TBMM'ye sunulan, bazı kanunlarda ve 652 Sayılı KHK'de değişiklik yapılmasına dair teklifle 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenleniyor.

Ayrıca öğrencilerin gelişim düzeylerine göre okula erken veya geç başlama hakkı verilmesine ilişkin hususların çerçevesi, yönetmelikle çizilecek. Yeni düzenlemeyle gelişimi hızlı çocukların okula erken başlaması, gelişimi yavaş olanların ise okula geç başlamasının önü açılacak. 

Yeni kanun teklifiyle ilkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

Aynı sınıfta 23 aya varan fark oluşuyordu 

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), teklifin yasalaşmasının ardından MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği de kanun doğrultusunda değiştirilecek.  

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ilkokula başlama yaşının yönetmeliğin önceki halinde veli isteğine bağlı olarak 60 aydan başlaması, aynı sınıftaki öğrenciler arasında 23 aya varan (60-83 aylık) yaş farkına neden olabiliyordu. 

TBMM'ye sunulan teklifle bu yaş farkının azaltılarak çocukların okula uyumu ve akademik gelişiminin olumlu etkilenmesi amaçlanıyor. 

Süreç içerisinde karşılaşılan ilkokula kayıt erteleme taleplerinin de azaltılması hedefleniyor.

Kayıt erteleme kolaylaştırılıyor

Erteleme için istenen sağlık raporu zorunluluğunun kalkmasıyla kayıt erteleme işlemleri kolaylaştırılacak.

Yeni teklifin kanunlaşmasıyla kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar, ilkokula başlayacak. Eylül ayı sonu itibarıyla 66, 67 ve 68 aylık çocuklar velilerinin yazılı talebiyle ilkokula başlayabilecekler. Kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanlar, velilerinin yazılı talebiyle ilkokula kaydını bir yıl erteleyebilecek ve okul öncesi eğitime yönlendirilecekler. 

Bu düzenlemeyle ilkokula başlama yaşında eylül sonu itibarıyla 69 olarak belirlenen dönem, aralık ayı sonu itibarıyla 72 aya karşılık gelecek. İlkokula başlama yaşı yaş bütünlüğü korunarak 6 yaşa göre düzenlenmiş olacak ve 6-7 yaş çağ nüfusu arasındaki yaş ayrımının net olarak yapılabilmesi de sağlanacak. 

Yasanın çıkmasıyla 60 aylık çocuklar, okul öncesi eğitime yönlendirilecek. 

İlkokula başlama yaşıyla ilgili düzenlemenin, 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanması öngörülüyor.

Anahtar Kelimeler:

saglik raporu aile hekimi ilkogretim

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