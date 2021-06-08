İllere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin." sözleri ile açıklama yaptı.

Açıklanan tabloda illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.

Haftalık verilere göre Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok, Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.