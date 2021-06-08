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İllere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanı Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
İllere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları açıklandı
08 Haziran 2021 17:10 - AA Mehmet Yılmaz Güldaş
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin." sözleri ile açıklama yaptı.

Açıklanan tabloda illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.

Haftalık verilere göre BoluKarsGümüşhaneKütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok, HatayOsmaniyeAdanaEdirne ve Mersin ise en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca kovid19 vaka sayisi saglik bakani

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