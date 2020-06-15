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İllerin korona karnesi açıklandı! İşte kurallara en çok uyan ve uymayanlar
İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, sosyal mesafe kuralına en çok uyan il Kırklareli olurken, kuralı en çok ihlal eden il Gaziantep oldu.
İllerin korona karnesi açıklandı! İşte kurallara en çok uyan ve uymayanlar
15 Haziran 2020 17:56 - Haber7
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İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 22 Mart'tan bu zamana kadar yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralını ihlâl ettiği belirlenen 144 bin 984 kişi hakkında idari işlem ve 698 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

KURALLARA EN AZ UYAN İL GAZİANTEP

Bu arada, sosyal mesafe kuralına uyan ve uymayan illerin karnesi de çıkarıldı. Buna göre, Türkiye genelinde kurala en çok uymayan il, Gaziantep oldu. Bugüne kadar Antep'te kurala uymadığı tespit edilen 32 bin 53 kişiye para cezası kesilirken, 20 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı. Gaziantep'i ise İstanbul ve Van takip etti.

EN FAZLA UYAN İL KIRKLARELİ

Sosyal mesafe kuralına en fazla uyan il ise Kırklareli oldu. Bu ilde bugüne kadar sadece 19 kişiye para cezası kesildi. Verilere göre, her ilde sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle vatandaşlara idari işlem uygulanırken, 45 ilde ise herhangi bir adli işlem yapılmadı. Bu iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir de var.

İşte sırasına göre en fazla idari işlem yapılan illerden bazıları:

-Gaziantep: 32 bin 53

- İstanbul: 16 bin 219

- Van: 5 bin 313

- Manisa: 5 bin 4

-Diyarbakır: 2 bin 579

- Ankara: 2 bin 402.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus kovid-19 vaka vaka sayisi sosyal mesafe kurali illerin karnesi

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