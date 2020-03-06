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İmamoğlu koronavirüs önlemlerini anlattı: Yoğun dezenfekte çalışması yapıyoruz
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Otobüsler olsun, metro ve metrobüs gibi diğer araçlar olsun, buralarda yoğun bir dezenfekte çalışması yapıyoruz" dedi.
İmamoğlu koronavirüs önlemlerini anlattı: Yoğun dezenfekte çalışması yapıyoruz
06 Mart 2020 - DHA
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İSTANBUL - Ekrem İmamoğlu, Laleli Sanayici İş İnsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. İmamoğlu, LASİAD'ın Laleli'deki merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, iş insanlarının sektörel ve bölgesel sorunlarını dinledi. İmamoğlu, toplantı çıkışında da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 

İmamoğlu Koronavirüsü önlemleriyle ilgili soruya, "Otobüsler olsun, metro ve metrobüs gibi diğer araçlar olsun, buralarda yoğun bir dezenfekte çalışması yapıyoruz. Hemen hemen her gün tıbbi anlamda desteklenmiş usullerle yoğun bir şekilde çalışmasını yapıyoruz. Yine 40 otobüsü arkadaşım dizayn etti ve İstanbul'da gezici olarak dezenfekte imkanı ve fırsatı tanımak üzere İstanbul'a hizmet edecek şekilde yola çıkıyorlar. Bir kısmı hazır. Başlıyorlar yarın, öbür gün. Sizlere de tanıtacağız hangi gün hizmeti vereceğini. Dolayısıyla sağlık hizmetleri noktasında biz elimizden geleni yapıyoruz. Umarım verilen bilgiler doğrudur ve İstanbul'umuz bu hastalıktan etkilenmez ve hiçbir can kaybı yaşamayız. Ama ne yazık ki dünya bundan etkileniyor. Dünya bütüncüldür, siz ne kadar duvarlar örerseniz örün. Aslında dünyaya bir ders de veriyor belki. Birçok sorunu ortak akılla, ortak masalar kurarak, ortak kabiliyeti ortaya koyması gereken çağda yaşıyoruz. Umarım bütün dünya ülkeleri de bu sorunu hep birlikte aşarız" dedi.

İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra Laleli sokaklarında saha incelemelerinde bulundu. LASİAD yöneticileri ile birlikte Ordu Caddesi üzerinden Beyazıt Meydanı'na kadar yürüyen İmamoğlu, sorunları dinledi. 

Anahtar Kelimeler:

ekrem imamoglu koronavirus

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