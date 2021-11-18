İmmünoterapi kombinasyonu, ileri böbrek hücreli karsinomda kalıcı fayda sağlar

Uluslararası Metastatik Böbrek Hücreli Karsinom Veritabanı Konsorsiyumu (IMDC) kriterlerine göre orta/düşük riskli veya uygun riskli hastalığı olan hastalarda kombinasyonun sağladığı fayda, Texas MD Anderson Kanser Merkezi'nde çalışan Dr.Nizar M. Tannir ve meslektaşları tarafından bulundu.

Anti-PD-1 antikoru olan nivolumab ile bir anti-CTLA-4 antikoru olan ipilimumab kombinasyonu ileri böbrek hücreli karsinomda bir tirozin kinaz inhibitörü olan sunitinib ile karşılaştırıldı. Çalışma, ilerlemiş Renal hücreli (Berrah Hücreli Tip) karsinomu olan 1.096 tedavi görmemiş hastayı içeriyordu.

Araştırmacılar rastgele 550 hastaya nivolumab + ipilimumab kombinasyonu; diğer 546 hastaya ise sunitinib verdi.

FDA, nivolumab-ipilimumab kombinasyonunu daha önce tedavi görmemiş orta/düşük riskli ilerlemiş renal hücreli karsinomu olan hastalar için minimum 17,5 aylık takip sonrasındaki sonuçlara göre onayladı

Hastaların 67 aylık takibi sonrası kombinasyon ile 5 yıllık sağkalım oranı yüzde 43 olurken sunitinib ile yüzde 31 gerçekleşti. Kombinasyon ayrıca tam yanıt oranları ve yanıt süresi açısından da sunitinibe oranla daha iyi gerçekleşti.

Diğer taraftan Nivolumab-ipilimumab verilen hastalar arasında, uzun süreli hayatta kalanların, tedavi amaçlı popülasyona göre daha küçük hedef lezyonlara sahip olma ve kemik metastazlarına sahip olma olasılıkları daha düşük bulundu.

Kaynak: Tannir N, et al. Abstract CTR11. Presented at: International Kidney Cancer Symposium; Nov. 5-6, 2021; Austin, Texas.