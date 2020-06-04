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İmmunsupresif tedavi alan doktora idari izin verilmedi: 'Sağlık çalışanları da riskli kronik hastalıklar listesinden faydalansın'
Covid-19 ile mücadelede görev yapan ve 4 yıldır immunsupresif tedavi alan bir doktor, bağışıklık baskılayıcı ilaç kullanmasına rağmen çalıştırılmasına tepki gösterdi. Enfekte olmaktan endişe eden doktor, ''Sağlık çalışanları da diğer kurumlara sağlanan riskli kronik hastalıklar listesinden faydalansın'' dedi.
İmmunsupresif tedavi alan doktora idari izin verilmedi: 'Sağlık çalışanları da riskli kronik hastalıklar listesinden faydalansın'
04 Haziran 2020 14:24 - MEDİMAGAZİN Ebru BALIKÇI
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Covid-19 pandemi sürecinden en fazla etkilenen ve en riskli grupta olan hekimler ile sağlık çalışanları, salgınla mücadelede en ön safta mücadele ediyor. Sağlık çalışanları arasında, sadece kanser ve nakil hastası olanlar ile gebeler idari izin kullanabiliyor. İmmunsupresif tedavi alan bir hekim ise mesai yapmaya devam ediyor. Devlet hastanesinde görev yapan ve Koronavirüs’e yakalanma korkusu taşıyan doktor, enfekte olma riskine rağmen çalışmayı sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıkları belirledi

Medimagazin’e konuşan doktor, yaşadığı stres ve endişeyi aktarırken, ''4 yıldır immunsupresif tedavi alıyorum. Çalıştığım yerde halen Covid 19 pozitif vakalar çıkıyor ve bakanlığımızın son genelgesine istinaden çalışmam gerekiyor lütfen sağlık çalışanları da diğer kurumlara sağlanan riskli kronik hastalıklar listesinden faydalansın. Diğer kurumlar için belirlenen riskli hastalık grupları daha geniş iken bizde ise sadece kanser hastaları nakil hastaları ve gebeler için idari izin durumu mevcut.'' ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 saglik calisanlari immunsupresif tedavi medimagazin

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