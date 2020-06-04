İmmunsupresif tedavi alan doktora idari izin verilmedi: 'Sağlık çalışanları da riskli kronik hastalıklar listesinden faydalansın'

Covid-19 pandemi sürecinden en fazla etkilenen ve en riskli grupta olan hekimler ile sağlık çalışanları, salgınla mücadelede en ön safta mücadele ediyor. Sağlık çalışanları arasında, sadece kanser ve nakil hastası olanlar ile gebeler idari izin kullanabiliyor. İmmunsupresif tedavi alan bir hekim ise mesai yapmaya devam ediyor. Devlet hastanesinde görev yapan ve Koronavirüs’e yakalanma korkusu taşıyan doktor, enfekte olma riskine rağmen çalışmayı sürdürüyor.

Medimagazin’e konuşan doktor, yaşadığı stres ve endişeyi aktarırken, ''4 yıldır immunsupresif tedavi alıyorum. Çalıştığım yerde halen Covid 19 pozitif vakalar çıkıyor ve bakanlığımızın son genelgesine istinaden çalışmam gerekiyor lütfen sağlık çalışanları da diğer kurumlara sağlanan riskli kronik hastalıklar listesinden faydalansın. Diğer kurumlar için belirlenen riskli hastalık grupları daha geniş iken bizde ise sadece kanser hastaları nakil hastaları ve gebeler için idari izin durumu mevcut.'' ifadelerini kullandı.