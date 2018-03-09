SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İnebolu Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Atik atandı
İnebolu Devlet Hastanesi Başhekimliğine, iç hastalıkları uzmanı Dr. Fatih Atik atandı.
09 Mart 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

KASTAMONU-Aynı hastanede geçen yıl Mayıs ayından bu yana görev yapan Dr. Atik, yeni atandığı başhekimlik görevine başladı.

Başhekim Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnebolu'da 8 aydır görev yaptığını söyledi.

Başhekimlik görevini de üstlendiğini belirten Atik, "Allah utandırmasın diyerek görevimize başladık. Rabbim alnımızın akıyla çıkmayı inşallah nasip eder. Bundan önce vazife yapmış olan bütün arkadaşlara, önceki başhekim Dr. Mehmet Memiş'e çok çok teşekkür ediyorum. Sonuçta bu iş bir bayrak yarışı. Bu süreçte bayrağı Mehmet Beyden aldık. Bundan sonra vazifemizi elimizden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

inebolu devlet hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
teb TÜRK Eczacıları Birliğisezaryan fatma betul sayan kaya aile ve sosyal politikalar bakaninormal dogum sezaryen izmir il saglik muduruİnebolu Devlet Hastanesi kalp krizi cengiz aydogan protein tozlarıprostat kanseri kayseri tedavi fildisi sahiliNefroloji tuz kaya tuzu kristal tuz mustafa arıcıkoroner alter ölüm kalp
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
08.03-07.04GÖZ MİKROSKOBU SATIŞITıbbi Cihaz
05.03-04.04cildiye uzmanıPersonel Arayanlar
28.02-14.03satılık ultrasonTıbbi Cihaz
24.02-26.03KBB UzmanıPersonel Arayanlar
13.02-15.03NSTTıbbi Cihaz
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.