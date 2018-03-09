İnebolu Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Atik atandı

KASTAMONU-Aynı hastanede geçen yıl Mayıs ayından bu yana görev yapan Dr. Atik, yeni atandığı başhekimlik görevine başladı.

Başhekim Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnebolu'da 8 aydır görev yaptığını söyledi.

Başhekimlik görevini de üstlendiğini belirten Atik, "Allah utandırmasın diyerek görevimize başladık. Rabbim alnımızın akıyla çıkmayı inşallah nasip eder. Bundan önce vazife yapmış olan bütün arkadaşlara, önceki başhekim Dr. Mehmet Memiş'e çok çok teşekkür ediyorum. Sonuçta bu iş bir bayrak yarışı. Bu süreçte bayrağı Mehmet Beyden aldık. Bundan sonra vazifemizi elimizden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışacağız." diye konuştu.