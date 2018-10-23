İnfertilite mercek altına alındı: 'Onko-infertilite güncel tedavi yöntemi olmaya başladı'

Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık ve Prof. Dr. Esra Bulgan Kılıçdağ başkanlığında düzenlenen, Türkiye’nin dört bir yanından gelen uzmanların katılımıyla Kışla Sağlık Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan TSRM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık, Başkent Üniversitesi'nin dünya çapında bilimsel çalışmalar yaptığını vurguladı. Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık, “Başkent Üniversitesi gerçekten çok bilimsel çalışan ve üreten bir ekip. Özelikle Adana’da düzenlenen bu toplantılar büyük önem taşıyor. Ben kendi alanımda olaya baktığım zaman burada önemli dünya çapında bir iş yapılıyor. Bu etkinliği düzenleyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başkent Üniversitesi’nin bu yıl 25. yılını kutladığını belirten Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, “Başkent Üniversitesi olarak bu sene 25. yılımızı, Adana da kuruluşunun 20. yılını kutluyoruz. Türkiye'de bir vakıf üniversitesi olarak 25 yıldır aynı seviyede sağlık hizmeti ve eğitim hizmeti sürdürmek kolay değil. Güçlü bir ekibimiz var bugün itibarıyla Başkent Üniversitesinin 1500'e yakın akademik kadrosu 15 bin öğrencisi 32 bin mezunu var" diye konuştu.

Onko-fertilitenin önemine dikkati çeken Prof. Dr. Haberal, “Bu toplantının içeriğine bakıldığında özellikle onko-fertilite artık son yıllarda çok daha güncel olmaya başladı. Belki ilerde şuanda bilmiyorum ama bir onko-fertilite derneği kurulmuştur yada kurulacaktır. Bu alan son derece önemli özellikle çağımızda kanser vakalarının artması genç kadınlarımızın bu olgularla karşı karşıya kalması ve buna yönelik yapılacak olan tedaviler ve onların geleceğine yönelik kararların alınması son derece önemli" şeklinde konuştu.

Toplantının ilk oturum sunumu Prof. Dr. Tansu Küçük tarafından infertilite tarihçesi ile başladı. İnfertil çiftlerdeki güncel araştırma ve tedavi yöntemleri detaylıca ele alındığı toplantı, toplam altı oturum şeklinde düzenledi.