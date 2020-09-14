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Influenza, Covid-19 riskini artırıyor
Max Planck Enfeksiyon Biyolojisi Enstitüsü, Pasteur Enstitüsü ve Uluslararası Enfektiyoloji Araştırma Merkezi (CIRI)’nin yaptığı yakın zamanlı bir araştırmaya göre, influenza Covid-19 yayılımını olumsuz etkiliyor.
Influenza, Covid-19 riskini artırıyor
14 Eylül 2020 11:59 - MEDİMAGAZİN
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Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını, dünya çapında 28 milyondan fazla kişiyi enfekte etti ve 910 binden fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Covid-19 için yüksek risk grubunda olan kişiler ise yaşlılar, erkek bireyler ve bağışıklığı düşük olup kronik hastalıklara sahip olanlar olarak belirlenmişti.

Çalışmada bilim insanları, hem influenzanın hem de Covid-19’un aynı zamanda yükseldiği dönemde SARS-CoV-2 bulaşıcılığının 2 – 2,5 kat arttığını gözlemledi. Ayrıca, ülkelerin uyguladığı kısıtlamaların virüsün bulaşıcılığını azalttığını öne sürdü.

Çalışmadan elde edilen bir diğer bulguya göre, yakın zamanda gribal enfeksiyon geçirmiş kişilerin SARS-CoV-2 enfeksiyonu geliştirme riskinin daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Bu tahmin, influenza ve SARS-CoV-2 ile enfekte kişilerde daha yüksek bulaşıcılık riski olduğunu ortaya koyan önceki çalışmalar ile bağlantılı.

Araştırmacıların yaptığı bir başka tahmin ise, grip aşısı olan kişilerin SARS-CoV-2 enfeksiyonu geliştirme riskinin daha düşük olduğu yönünde. Bu tahmin de, grip aşılamasının daha düşük riskte SARS-CoV-2 enfeksiyonuna yakalanma ve Covid-19 ölüm oranlarıyla ilişkili olduğunu gösteren önceki çalışmalar ile uyumlu.

Bilim insanları son olarak, influenzanın yanı sıra, diğer solunum yolu hastalıklarının da Covid-19 kapsamında gözlemlenmesi gerektiğini belirtiyor. 

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus covid-19 yuksek risk grubu sars-cov-2 influenza

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