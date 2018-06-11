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İngiliz araştırmacılar: 'Doktorların işlerinin dörtte birini robotlar yapabilir'
İngiltere'de sağlık yetkililerinin yaptığı çalışma, hastanelerde doktor ve hemşirelerin üstlendiği bazı işleri, robotlara ve yapay zekayla çalışan sistemlere devretmeyi önerdi
İngiliz araştırmacılar: 'Doktorların işlerinin dörtte birini robotlar yapabilir'
11 Haziran 2018 - BBC
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İngiliz Halk Sağlığı Araştırmaları Enstitüsü'nün (IPPR) raporuna göre, hemşirelerin üstlendiği işlerin üçte biri, doktorlarınkilerin ise dörtte birini robotlar da yapabilir.

Guardian'ın haberine göre, 'başucu robotları' hasta bakımını üstlenebilir ya da ameliyat sonrası fizik tedavi egzersizlerine yardımcı olabilir.

Yapay zekayla çalışan sistemler ise, algoritmaları kullanarak meme ve deri kanseri, göz hastalıkları ve kalp rahatsızlıkları dahil çeşitli sağlık sorunlarını teşhis edebilir.

Böyle bir düzenlemenin, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) 13 milyar sterlin tasarruf ettireceği öne sürülüyor.

Hizmetlerin "tamamen otomasyona bağlanması" ile hastane çalışanlarının hastalarına daha çok vakit ayıracağı öngörülüyor.
 

Anahtar Kelimeler:

doktor yapay zeka basucu robotlari

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